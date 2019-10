A Novembre arriva Servant | la serie Apple di M Night Shyamalan de Il Sesto Senso

Fonte : blogo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) The Morning Show, See, For All Mankind, Dickinson il 1Tv+ aprirà le porte del proprio streaming con contenuti originali di alto livello, che coinvolgono autori e attori molto importanti da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a Jason Momoa e Ronal D. Moore creatore di For All Mankind di cui in apertura di articolo trovate l'ultimo trailer.Tv+ sarà lanciato in oltre 100 paesi, Italia inclusa, il 1a 4.99 €/$Tv+, dal 1lo streaming della Mela parte con Jennifer Aniston e Jason Momoa Letv in arrivo il 1anche in Italia suTv+ A, ladi M.de Ilpubblicato su TVBlog.it 04 ottobre 2019 13:28.

