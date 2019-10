5G | sono andato in Europa per parlarne E intanto in Italia si vota per fermarlo

Otto e mezzo - Matteo Renzi smantella il Pd e Zingaretti : "Che cos'è oggi - perché sono andato via" : Un partito "totalmente involuto". Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, Matteo Renzi spiega perché ha scelto la scissione dal Pd per lanciare il proprio partito, Italia Viva. Le parole dell'ex premier e segretario suonano come una condanna per Nicola Zingaretti, leader oggi alla guida dei dem, e pe

Partecipa a una 5 km e per sbaglio vince una 10. Bimbo di 9 anni : "sono andato dritto" : Non ha tagliato il traguardo dei 5 kilometri. Ma ha vinto quello dei 10. In Minnesota un bambino di nove anni, Kade Heather, che stava Partecipando per la categoria dei più piccoli nella gara Francis Franny Flyer ha accidentalmente continuato il percorso, riuscendo a conquistare il primo posto nella competizione dei più grandi che si snodava su 10 chilometri. Lo riporta il Guardian. Quando la madre, Heather Lovell, ...

Vincolo di mandato - ministro Fioramonti : “sono contrario - l’ho sempre detto a Di Maio. Nel dibattito le nostre idee cambiano” : “Sono favorevole al fatto che non esista il Vincolo di mandato. Ho sempre comunicato a Luigi Di Maio che su questa cosa non ero d’accordo“. Sono le parole del ministro M5s dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, nel corso della trasmissionePiazzapulita, su La7. Fioramonti, che si definisce “progressista, con una cultura ecologista e ambientalista, vicino alla sinistra”, spiega: “Come esseri umani le nostre ...

Giancarlo Magalli replica a Adriana Volpe : “Solo con lei non sono andato d’accordo. Qual è la persona difficile? Io o lei?” : Ospite di Verissimo, Adriana Volpe non aveva risparmiato stoccate all’ex collega Giancarlo Magalli e, all’indomani, non si è fatta attendere la replica del conduttore che ha voluto ribattere via social. “Non mi sopportava, ogni anno era sempre peggio. Ha sempre cambiato le proprie colleghe, forse ama che il programma si identifichi con lui”, aveva detto la Volpe e ora Magalli ribatte: “Facciamo serenamente un po’ di ripasso – ...

Magalli replica alla Volpe : "sono sempre andato d'accordo con tutte le donne - tranne una" : Game, set, match. Nuova disputa a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. La conduttrice è tornata a parlare dell'ex collega nello studio di Verissimo, e quest'ultimo replica sui social. La Volpe ha dichiarato: "Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. In realtà la mia esperienza non ha cavalcato quell'onda. Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a ...

Ettore Andenna boccia Eurogames : "sono andato a vedermi un film dopo un'ora e mezza" : Di tutti i commenti positivi e negativi che si stanno spendendo nel giorno dopo l'esordio di Eurogames, le parole di Ettore Andenna sono senza ombra di dubbio le più attese.Il conduttore che ha all'attivo ben 7 edizioni dei Giochi Senza Frontiere (nel 1978 e successivamente dal 1991 al 1996) è stato raggiunto da ilfattoquotidiano.it per una sua impressione a caldo dopo il primo appuntamento del reboot dello storico programma. Innanzitutto ...

Medjugorje : sono andato - ho visto - ho creduto. : «…Quali Sono le Chiese più belle agli occhi del Signore? Sono quelle così piene che sembrano scoppiare. Egli le ama, perché una Chiesa affollata è per il Signore una profezia di quello che sarà al compimento di tutte le cose, quando il Regno di Dio sarà tutto in tutti! Questa visione del Regno, ci è proposta nella 1^ lettura odierna di Ap 22,9 (Festa di S. Bartolomeo, 25.08.94): il Regno dei cieli è un dono di Dio che viene ...

MotoGp – Valentino Rossi risponde a Marquez : “io lo aspettavo? Ero davanti - appena sono andato largo mi ha voluto bloccare” : Post qualifiche infuocato a Misano: il contatto sfiorato fra Valentino Rossi e Marc Marquez dà vita ad un acceso confronto a distanza dopo il Q2 L’ascia di guerra sembrava sepolta da qualche tepo, ma il fuoco della rivalità brucia ancora sotto la cenere. La scintilla scocca nel finale del Q2 delle qualifiche di Misano, Valentino Rossi e Marquez incrociano le loro traiettorie, poi un gesto plateale con le mani. Scuse? Neanche per ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Ho fatto una pessima partenza - poi ho cercato l’interno. sono andato a sbattere” : Max Verstappen ha terminato il proprio GP del Belgio dopo poche centinaia di metri, la gara di Spa non ha sorriso al fuoriclasse olandese che ha dovuto alzare bandiera bianca prima del rettilineo del Kemmel. Il pilota della Red Bull è partito malissimo dalla quinta piazzola, alla prima curva ha avuto un contatto con Kimi Raikkonen e ha danneggiato l’anteriore sinistra, poco dopo è andato a sbattere a Raidillon concludendo anzitempo la sua ...

"sono l'ultimo ad aver visto Yoan vivo : mi ha detto che Alby lo aspettava sotto casa. Se solo fossi andato con loro..." : Tutta la comunità di Borgo Ticino, paese in provincia di Novara, è scossa dopo la morte di Yoan Leonardi, il ventitreenne ucciso a coltellate dal migliore amico Alberto Pastore, perché pensava che Leonardi avesse una relazione con l’ex fidanzata Sara. Tutti sono sconvolti, in particolar modo Fabio, 21 anni, amico di entrambi i ragazzi che in un’intervista racconta al Corriere della Sera di essere stato ...

NBA – Wade senza rimpianti : “volevo emulare Jordan - sono andato oltre i miei sogni. Mio figlio diventerà…” : Dwyane Wade si gode il suo ritiro dal basket concentrandosi sulla famiglia e sulla crescita, umana e cestistica del figlio Zaire: ‘Flash’ si guarda indietro senza rimpianti Tre anelli da campione NBA, il titolo di MVP delle Finals 2006, un nome impresso nella leggenda del basket americano e nella storia dei Miami Heat con i quali ha giocato 14 stagioni per 948 partite complessive: Dwyane Wade è qualcosa che va oltre il semplice ...