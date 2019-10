Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Houston abbiamo un problema., la terza stagione dellaideata da Stefano Accorsi, in onda da venerdì 4 ottobre su Sky, non ci è piaciuta. Addolorati, affranti, nonché letteralmente appassionati di 1992 e 1993,a unache maimaiscrivere. Non si sa bene quanti tra chi leggerà queste righe hanno già visto le prime due stagioni di una dellepiù avvincenti e innovative per l’industria italiana del settore. Ricordiamo che la ricchezza, il florilegio, l’eterogeneità dei caratteri in scena in ogni singolo episodio era un punto di forza di un racconto corale, appoggiato ulteriormente su un finissimo, equilibrato e dialettico lavoro di montaggio. Una sorta di gettata sul tavolo della scatola di soldatini con conseguente loro lento posizionamento e spostamento come si faceva da ragazzini. Il bordone narrativo all’interno della procura di Milano ...

TutteLeNotizie : 1994, sulla serie tv di Sky giungiamo a una conclusione che mai avremmo mai voluto scrivere - FQMagazineit : 1994, sulla serie tv di Sky giungiamo a una conclusione che mai avremmo mai voluto scrivere -