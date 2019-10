Xiaomi presenta MIX CHarger | un powerbank ibrido con presa di corrente standard

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Quale potrebbe essere l’innovazione di un power bank, con due connettori USB Type-A e un connettore USB Type-C. Una ricarica rapida a 18 watt? Una batteria interna da 5.000 mAh? Assolutamente no, si tratta di funzioni disponibili da tempo, che non possono fare la differenza. Se ci aggiungiamo la funzione di caricabatterie non abbiamo niente di nuovo, per cui è necessario fare un passo aggiuntivo, e inserire unadi. Ecco, ci siamo: con tutti questi ingredienti abbiamo MIX, un power banklanciato dasu YouPin, la propria piattaforma di crowdfunding. keyboard arrow leftPreviouskeyboard arrow rightNextfullscreenFullscreen Realizzato da Tianjin Breakthrough, il power bank dispone di una batteria integrata da 5.000 mAh, un connettore USB Type-C per la ricarica rapida fino a 18 watt e due porte USB Type-A per la ricarica di altri dispositivi. A tutto ...

