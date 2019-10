X Factor 2019 | Samuel salva i Seawards ed elimina i Keemosabe | il pubblico insorge video

X Factor 2019 le Under Donna scelte da Sfera Ebbasta ai Bootcamp - i nomi (in aggiornamento) : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 le Under Donna di Sfera Ebbasta i concorrenti scelti Prima serata di Bootcamp per X Factor 2019 su Sky Uno, in streaming su Now Tv e domani in replica in chiaro su Tv8. Questa sera sono Samuel e Sfera Ebbasta a scegliere i Gruppi e le Under Donna, la prossima settimana sarà la volta degli Over di Mara Maionchi e degli Under Uomini di Malika Ayane. Le Under Donna di Sfera Ebbasta X Factor 2019 Sfera ...

X Factor 2019 i Gruppi scelti da Samuel ai Bootcamp - i nomi (in aggiornamento) : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 i Gruppi di Samuel i concorrenti scelti Iniziano i Bootcamp di X Factor 2019 su Sky Uno, questa sera giovedì 3 ottobre tocca a Samuel scegliere i Gruppi e a Sfera Ebbasta selezionare le Under Donna, la prossima settimana sarà la volta degli Over di Mara Maionchi e degli Under Uomini di Malika Ayane. I Gruppi di Samuel X Factor 2019 In una serata al Mediolanum Forum di Assago Samuel sceglie 5 Gruppi ...

X Factor 2019 Bootcamp/ Diretta ed eliminati - Samuel avvisa : 'non mi fate incaz*are' : X Factor 2019, Bootcamp: Diretta ed eliminati puntata 3 ottobre. Samuel e Sfera Ebbasta scelgono i cinque concorrenti da portare agli home visit.

#XF13 – X Factor 13 – Terza puntata del 26/09/2019 – I Bootcamp e la Five Chairs Challenge. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la quarta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

Ascolti TV | Social Auditel 26 settembre 2019 : Un passo dal cielo 5 ed Eurogames è pareggio - X Factor il più twittato - Dritto e Rovescio è più social : Auditel 26 settembre 2019: X Factor programma più twittato, Eurogames qualche tweet in più di Un passo dal cielo 5 La proposta social di giovedì vede avanti nel trending topic X Factor 13 che con ...

Ascolti TV | Venerdì 27 settembre 2019. Tale e Quale Show 19.2% - Rosy Abate 16.9% - X Factor al 3% su TV8 : Rosy Abate 2 - Vittorio Magazzù e Giulia Michelini Su Rai1 Tale e Quale Show 2019 ha conquistato 3.755.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate 2 ha raccolto davanti al video 3.437.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 845.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Guardiani della Galassia ha catturato l’attenzione di 1.026.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Principe Abusivo ha ...

X Factor 2019 : il live show trasloca a Monza : X Factor 2019 X Factor cambia casa. La fase live del programma di SkyUno, al via giovedì 24 ottobre 2019, andrà in scena dal Palazzetto dello Sport di Monza. La produzione del talent si è vista costretta a lasciare improvvisamente il Teatro Ciak di Milano, dove andavano in onda le puntate in diretta, poiché messo sotto sequestro. L’amministratore delegato di Fremantle, Lorenzo Mieli, si era detto fiducioso nel trovare in tempi brevi ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% - XFactor 3%. Allarme Detto Fatto (3.9%) - flop Bonaccorti (0.8%) : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...

X Factor 2019 - categorie giudici/ Assegnazioni scontante? : X Factor 2019, assegnazione categorie ai giudici dopo la terza puntata delle audizioni. La sfida più difficile è per Malika Ayane con gli under uomini

Ascolti TV | Social Auditel 26 settembre 2019 : Un passo dal cielo 5 ed Eurogames è pareggio - X Factor il più twittato - Dritto e Rovescio è più social : Auditel 26 settembre 2019: X Factor programma più twittato, Eurogames qualche tweet in più di Un passo dal cielo 5 La proposta social di giovedì vede avanti nel trending topic X Factor 13 che con ...

X Factor 2019 - audizioni : le categorie assegnate ai giudici : Update: Al termine dell'ultimo appuntamento con la Auditions, ecco le categorie assegnate ai giudici:Mara: Over. "Non avevo particolari simpatie per qualche categorie. Un'età perfetta per avere coscienza e decisione"prosegui la letturaX Factor 2019, audizioni: le categorie assegnate ai giudici pubblicato su TVBlog.it 26 settembre 2019 23:03.

X Factor 2019 : l’assegnazione delle categorie ai giudici : X Factor 2019 Nella terza ed ultima puntata di Audizioni, Alessandro Cattelan ha comunicato l’assegnazione delle categorie ai quattro giudici di X Factor 2019. Per la prima volta, infatti, tale decisione è stata presa dal conduttore, che da quest’anno è anche Creative Producer del talent in onda su SkyUno. Ecco le scelte. X Factor 2019: le accoppiate giudice-categoria Mara Maionchi è al suo settimo anno di X Factor, nonché il terzo ...

X Factor 2019 - AUDIZIONI 3A PUNTATA/ Diretta e categorie : 4 sì a Gabriele e Lorenzo : X FACTOR 2019, terza PUNTATA AUDIZIONI 26 settembre 2019: Diretta, assegnazione categorie e concorrenti ammessi ai bootcamp

#XF13 – X Factor 13 – Terza puntata del 26/09/2019 – Ultimo appuntamento con le Audizioni. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Terza puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...