WTA Pechino – Andreescu super! Brady asfaltata in due set agli ottavi

Tennis - WTA Pechino 2019 : avanti Osaka - Kasatkina - Wozniacki e Andreescu senza problemi : Si è giocata oggi la parte rimanente dei terzi turni al WTA Premier Mandatory di Pechino, il cui tabellone si è definitivamente allineato ai quarti di finale che vedremo in scena nella giornata di domani. L’unica non testa di serie ad entrare tra le migliori otto in quel della capitale cinese è la russa Daria Kasatkina (che è comunque stata numero 10 nel finale di 2018), vittoriosa nel derby con Ekaterina Alexandrova per 6-4 6-3, in un ...

WTA Pechino – Naomi Osaka ai quarti : vittoria con bagel su Alison Riske : Naomi Osaka accede ai quarti di finale del WTA di Pechino: la tennista nipponica supera Alison Riske in due set con tanto di bagel Naomi Osaka avanza spedita nel main draw del WTA di Pechino. La tennista giapponese, attuale quarta forza del ranking WTA, ha avuto la meglio sull’americana Alison Riske (24 WTA) in 1 ora e 14 minuti di gioco. L’incontro è stato incerto solo nel primo set, nel quale Osaka l’ha spuntata per 4-6. Nel secondo ...

WTA Pechino – Wozniacki vola ai quarti di finale - Siniakova eliminata in due set : Wozniacki avanza al torneo WTA di Pechino: la danese ai quarti di finale della competizione cinese Ottavi di finale positivi per Caroline Wozniacki al torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista danese numero 14 al mondo ha eliminato in due set la rivale ceca Siniakova, staccando così il pass per i quarti di finale. Il match è terminato dopo un’ora e 37 minuti di gioco col punteggio di 7-5, ...

WTA Pechino – Elina Svitolina si suda il passaggio ai quarti : Sofia Kenin eliminata al terzo set : Elina Svitolina ha bisogno di 3 set per eliminare Sofia Kenin: la statunitense vince al tie-break il secondo periodo di gioco ma la numero 3 al mondo si impone al terzo set Servono 2 ore e 34 minuti ad Elina Svitolina per accedere ai quarti di finale del WTA di Pechino. La tennista ucraina, numero 3 della classifica mondiale femminile, è costretta agli straordinari per superare la numero 16 WTA, Sofia Kenin. Dopo un 6-3 al primo set, ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : i risultati del 2 ottobre. Barty - Bertens e Svitolina ai quarti in tre set : Si sono disputati oggi sei incontri del torneo WTA Premier Mandatory di Pechino: completato il secondo turno con le ultime due sfide e giocati gli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Tutti gli incontri odierni sono risultati equilibrati e combattuti, dando vita ad un grande spettacolo su cemento cinese. Avanzano agli ottavi di finale la canadese Bianca Andreescu, che batte per 6-3 7-6 (5) la belga Elise Mertens, mentre il derby ...

WTA Pechino – Che fatica per Bertens : l’olandese ai quarti - Hercog eliminata in 3 set : Bertens fatica ma stacca il pass per i quarti di finale al torneo WTA di Pechino: Hercog ko in tre set Kiki Bertens ha affrontato un’ostica rivale oggi agli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. L’olandese numero 8 al mondo ha faticato contro la slovena Hercog, ma alla fine è riuscita ad avere la meglio, trionfando al terzo set: il match è terminato col punteggio di 6-7, ...

WTA Pechino – Barty fatica ma vola ai quarti : Zheng eliminata in tre set : Barty ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino: eliminata la padrona di casa Zheng Ha dovuto faticare parecchio, Barty, agli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista numero 1 al mondo ha eliminato in tre set una tosta Zheng, vogliosa di far bene davanti al suo pubblico di casa. Barty ha trionfato in due ore e 29 minuti col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2 e ai quarti di finale ...

WTA Pechino – Tutto facile per Kvitova agli ottavi : Bencic ko in due set : Kvitova vola ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino: Bencic ko in due set in Cina Petra Kvitova ha superato con successo gli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista ceca numero 7 al mondo ha regolato in due set, dopo un’ora e 28 minuti di gioco la rivale Bencic: per la svizzera non c’è stato nulla da fare, la numeor 10 del ranking WTA ha ceduto alla sua ...

WTA Pechino – Bianca Vanessa Andreescu avanza agli ottavi : Elise Mertens si arrende al tie-break del 2° set : Bianca Vanessa Andreescu si qualifica agli ottavi di finale del WTA di Pechino: la tennista canadese supera Elise Mertens al tie-break del secondo set Servono 1 ora e 58 minuti a Bianca Vanessa Andreescu per accedere agli ottavi di finale del WTA di Pechino. La tennista canadese, numero 6 al mondo e quinta testa di serie del torneo asiatico, si è imposta su Elise Mertens (numero 23 WTA) in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 7-6 ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di martedì 1° ottobre. Bene Barty - Osaka e Kvitova - Kasatkina batte Sabalenka : A Pechino, per quanto riguarda il singolare femminile del China Open, ultimo WTA Premier Mandatory dell’anno, si sono giocate nove partite del secondo turno. Vittorie piuttosto facili per tre delle big: l’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha battuto la kazaka Yulia Putintseva; la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 4, e la ceca Petra Kvitova, numero 7 del seeding, entrambe ancora a caccia della qualificazione per le WTA ...

WTA Pechino – Sloane Stephens out ai sedicesimi : Saisai Zheng ribalta il pronostico per la gioia del pubblico di casa : Sloane Stephens eliminata ai sedicesimi del WTA di Pechino: la tennista americana si arrende alla giocatrice di casa Saisai Zheng dopo due set Il pubblico del WTA di Pechino in festa per la vittoria di Saisai Zheng. La giocatrice cinese strappa applausi dal pubblico di casa grazie al successo maturato dopo 1 ora e 17 minuti di match contro Sloane Stephens. Zheng si è imposta sulla ex campionessa degli US Open con il punteggio di 6-3 / 6-1 ...

WTA Pechino – Polona Hercog sorprende Angelique Kerber : la tedesca fuori ai sedicesimi : Angelique Kerber sconfitta nei sedicesimi di finale del WTA di Pechino: la tennista tedesca si arrende in due set a Polona Hercog Dopo la vittoria all’esordio sulla tennista di casa Zhang, con annessa rissa sugli spalti, Angelique Kerber non è riuscita a ripetersi nei sedicesimi di finale dell’ATP di Pechino. La tennista tedesca, numero 13 del mondo e testa di serie numero 10 del torneo asiatico, è stata sconfitta dalla slovena Polona ...

WTA Pechino – Tifa Kerber nel torneo ‘di casa’ della Zhang : un fan cinese picchiato sugli spalti! [VIDEO] : Tifoso cinese picchiato durante il WTA di Pechino. Il ragazzo ha Tifato per Angelique Kerber a gran voce durante il match della giocatrice di casa Shuai Zhang Incredibile quanto successo ieri nel WTA di Pechino. Un tifoso è stato picchiato sugli spalti a causa del suo tifo per la ‘tennista sbagliata’. Durante la sfida fra Angelique Kerber e la giocatrice di casa Shuai Zhang, un ragazzo ha sostenuto la tedesca a gran voce, ...