Wolfsberger-Roma | le pagelle di CalcioWeb | Spinazzola nel fianco | Santon Jessica Fletcher

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Liendl risponde al vantaggio iniziale di Spinazzola. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Finisce 1-1 tra Wolfsberger e Roma. 91′ Esce Ritzmaier ed entra Wernitznig per il Wolfsberger. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Esce Liendl e dentro Schmerböck per il Wolfsberger. 87′ Chiede un rigore la Roma per un fallo di mano dentro l’area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. 85′ Ammonito per proteste per un fallo a ...

Europa League - Wolfsberger-Roma 1-1 : 20.48 Alla Roma non riesce il bis in Europa League:con il Wolfsberger finisce 1-1. Partenza abbastanza blanda con gli austriaci che coprono con ordine. Al 22' parata di Mirante su Ritzmaier.Al 27' sblocca Spinazzola che di testa sfrutta un rimpallo. A inizio ripresa tiro da fuori di Liendl, palla all'incrocio e pareggio.Al 73' occasione Zaniolo:fuori di poco. Due minuti dopo ci riprova Zaniolo,ma il portiere austriaco respinge di pugno.Le ...

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : dentro Kolarov per l’assalto finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91′ Esce Ritzmaier ed entra Wernitznig per il Wolfsberger. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Esce Liendl e dentro Schmerböck per il Wolfsberger. 87′ Chiede un rigore la Roma per un fallo di mano dentro l’area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. 85′ Ammonito per proteste per un fallo a centrocampo Kluivert. 83′ Cristante ...

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Pastore vicino al vantaggio per i giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Intuizione di Cristante per Zaniolo che filtra in verticale dentro l’area ma il giovane trequartista non trova la porta da ottima posizione. 70′ Kluivert prova il tiro dalla fascia sinistra, non trova la porta con un tiro debole. 68′ Colpo di testa di Mancini che non inquadra la porta dopo un calcio d’angolo di Pastore dalla sinistra. 66′ Giallo per ...

DIRETTA/ Wolfsberger Roma - risultato 0-1 - video streaming : i giallorossi controllano : DIRETTA Wolfsberg Roma streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Wolfsberger-Roma 1-1 diretta live : pari di Liendl! : Wolfsberger-Roma diretta live – Dopo la Champions League si giocano interessanti partite valide per l’Europa League, la competizione entra ormai nella fase importante. In campo la Roma con la squadra di Fonseca intenzionata ad avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, di fronte una squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, il Wolfsberger. Qualche problema di troppo per i giallorossi ...

Diretta Wolfsberger-Roma 1-1 - vantaggio di Spinazzola - pari di Liendl : E' subito scontro al vertice nella seconda giornata del Gruppo J di qualificazione ai sedicesimi di Europa League; alle 18.55 di questa sera si affrontano infatti alla Merkur Arena di Graz...

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Liendl risponde a Spinazzola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Goool, Liendlll, gol pazzesco del trequartista che prende palla dal limite dell’area e incrocia sul secondo palo, 1-1. 50′ Kalinic dalla destra mette per Zaniolo al centro del dischetto del rigore, prova il tiro ma è centrale e respinge Kofler. 48′ Austriaci che provano le ripartenze veloci, Pastore prova a dettare i ritmi della Roma. 46′ Mancini rischia il ...

LIVE Wolfsberger-Roma 0-1 - Europa League in DIRETTA : resiste il vantaggio di Spinazzola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Partita che viaggia sulle fiammate degli esterni delle due squadre, Roma che riesce a portarsi in vantaggio grazie ad un rimpallo che premia il colpo di testa di Spinazzola. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Fine primo tempo 1-0 Roma. 44′ Roma che ora riesce a giostrare i ritmi di gioco cercando con insistenza il raddoppio. 42′ Palla di Pastore a scavalcare la difesa ...

LIVE Wolfsberger-Roma 0-1 - Europa League in DIRETTA : Spinazzola di testa sblocca la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34′ Zaniolo per Kalinic che si sposta la palla sul destro e tira a botta sicura, bella parata di Kofler. 32′ Giallo per Cristante che arriva fuori tempo su Schmitz. 31′ Kluivert dalla destra mette a rimorchio per Pastore che di piatto non trova la porta. 29′ Grazie ad una azione confusa la Roma riesce a portarsi in vantaggio, prova ora a chiudere in area gli ...

Diretta Wolfsberger-Roma 0-1 - vantaggio firmato da Spinazzola : E' subito scontro al vertice nella seconda giornata del Gruppo J di qualificazione ai sedicesimi di Europa League; alle 18.55 di questa sera si affrontano infatti alla Merkur Arena di Graz...

LIVE Wolfsberger-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : salva Mirante su un colpo di testa di Ritzmaier : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Miracolo di Mirante che in tuffo va a levare il pallone dalla porta su un colpo di testa a botta sicura di Ritzmaier. 20′ Primo corner per gli austriaci, che si conclude con un fallo in attacco. 18′ Giallo per Sollbauer che stende Kalinic a centrocampo. 17′ Contropiede giallorosso, Zaniolo progressione centrale e palla in verticale per Kluivert che punta il terzino ...