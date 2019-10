Wolfsberger-Roma 1-1 | Europa League 2019-2020 | i giallorossi sprecano il vantaggio

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Latorna dall’Austria con molti rimpianti. I giallo-rossi, infatti, non vanno oltre l’1-1 in quel di Graz contro gli austriaci del, nel loro secondo incontro del Gruppo J della. Sul campo neutro della UPC-Arena, dato che la Lavanttal Arena non è omologata per gli standard UEFA, la formazione di mister Fonseca spreca iliniziale segnato da Spinazzola e si fa raggiungere da un bellissimo gol di Liendl in avvio di ripresa. Entrambe le compagni salgono a quota 4 punti in classifica, approfittando del pareggio all’ultimo respiro del Borussia Moenchengladbach sul campo del Basaksehir per 1-1, con le due rivali che salgono solamente a quota un punto in graduatoria. Gli austriaci di mister Schuber sono scesi in campo con il 4-3-1-2 con Kofler in porta, difesa con Novak e Schmitz esterni, quindi coppia di centrali composta da ...

SimoneAvsim : La #Roma delude soprattutto per il gioco, oltre al risultato sicuramente insoddisfacente. Comunque prima nel girone… - SiamoPartenopei : EL, Roma con poca cattiveria e troppi errori: in Austria finisce 1-1 col Wolfsberger - Dawidhelettrooo : RT @forzaroma: #WolfsbergerRoma, striscione dei tifosi giallorossi: “#Lazio? No #Graz” – FOTO #ASRoma #UEL #EuropaLeague #WACRoma https:… -