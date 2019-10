Windows 10 20H1 | disponibile la build 18995

Windows Insider : iniziato il Bug Bash di 20H1 : Attraverso il post della build 18990, Microsoft ha annunciato l’apertura del Bug Bash di Windows 10 20H1 a partire da oggi fino al 2 ottobre 2019. L’iniziativa interessa tutti gli iscritti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile. Per chi non lo conoscesse, il Bug Bash è un evento periodico che prevede, per circa una settimana, la ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18990 : È da ieri sera disponibile al download la build 18990 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Enabling automatic restart for UWP apps Last month, we introduced a new separate setting to control if registered desktop apps from your previous sign-in session are restarted when signing back in to Windows. In the latest Insider Preview builds, in addition to registered desktop apps, when you ...

Windows Insider : iniziato il Bug Bash di 20H1 : Attraverso il post della build 18990, Microsoft ha annunciato l’apertura del Bug Bash di Windows 10 20H1 a partire da oggi fino al 2 ottobre 2019. L’iniziativa interessa tutti gli iscritti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile. Per chi non lo conoscesse, il Bug Bash è un evento periodico che prevede, per circa una settimana, la ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18985 : È da ieri sera disponibile al download la build 18985 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Improving your Bluetooth pairing experience For Windows 10 version 1803, we announced a new streamlined experience for pairing supported Bluetooth devices. The idea was simple—if a supported device was nearby and in pairing mode, we’d show a notification that prompted you to go through pairing. ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18980 : È da pochissimo disponibile al download la build 18980 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità An update on Cortana In response to feedback, we are executing a plan to make it easier for all Windows customers to use Cortana. As a first step, starting with today’s build, all Insiders worldwide will see the Cortana icon and the new app. In a future Cortana app update, customers will have ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18975 : È da pochissimo disponibile al download la build 18975 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Introducing the ability to move the Cortana window With the new conversational Cortana experience, we understand that you wanna keep the chat going sometimes, and the default position of the window isn’t always where you’d prefer to have it docked if you’re going to have a longer back and ...

Microsoft Windows 10 Pro download (20H1) Insider Preview 2020 Italiano : Aggiornamento Windows 10 disponibile per il download l'ultima versione di Windows 10 pro Insider Preview 2020 per avere l'ultima versione del sistema operativo in anteprima !

Windows 10 20H1 : rinnovata la Modalità tablet : Nella Build 18970 di Windows 10 20H1, rilasciata giovedì agli Insider nel ramo Fast e Skip Ahead, Microsoft ha rinnovato la Modalità tablet. Nuova esperienza per la Modalità tablet Il colosso di Redmond ha iniziato a implementare un nuova esperienza tablet per PC convertibili 2-in-1. Questa nuova esperienza consente agli utenti di rimanere nell’esperienza familiare del desktop nel momento in cui si passa alla tablet mode. Elenco dei ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18970 : È da ieri sera disponibile al download la build 18970 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! NOTA: dopo aver installato la build è disponibile un aggiornamento cumulativo che porta alla build 18970.1005 (KB4518974). Novità Introducing a new tablet experience for 2-in-1 convertible PCs! We are beginning to roll out a new tablet experience for 2-in-1 convertible PCs as a Beta to Windows ...

Windows 10 20H1 : principali novità build 18963 : Pochi giorni fa Microsoft ha rilasciato agli Insider la build 18963 di Windows 10 20H1. In questo articolo vediamo brevemente le principali novità… Impostazioni: migliorata la pagina delle Funzionalità facoltative Sulla base dei feedback, sono stati apportati una serie di miglioramenti nella pagina delle Funzionalità facoltative (Impostazione > App e funzionalità > Funzionalità facoltative). Le novità implementate sono le ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18963 : È da poche ore disponibile al download la build 18963 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità GPU temperature comes to Task Manager One of the longstanding requests we’ve been tracking for Task Manager is to add temperature monitoring support, and with today’s build we’re making progress on that ask. If you have a dedicated GPU card, we will now bubble up the current temperature next to ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18956 [Agg. SDK] : [Aggiornamento] Durante la serata di ieri, Microsoft ha rilasciato l’SDK della build 18956 (link). Articolo originale (07/08/2019), È da poco disponibile al download la build 18956 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità A redesigned Network Status page in Settings Based on your feedback, we’re revamping the Network & Internet landing page in Settings to provide more ...