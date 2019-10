Vogliamo lavorare | lavoratori contro scioperanti | negozi a rischio chiusura

Torino - protesta lavoratori ex Embraco : “Reindustrializzazione? Un bluff. Entriamo in fabbrica e puliamo ma Vogliamo lavorare” : “Il processo di re industrializzazione alla ex Embraco si sta rivelando un bluff”. Non usano mezzi termini i 413 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri che da gennaio aspettano il riavvio della produzione promesso dai vertici di Ventures, la società che ha rilevato l’azienda che faceva parte del gruppo Whirlpool. “Andiamo in fabbrica con le scope in mano e il raschietto per pulire i muri in attesa che arrivino le linee e i prodotti” ...