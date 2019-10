Visita a Pacentro di Mike Pompeo | il segretario di Stato USA | paese d' origine dei suoi

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L'Aquila - Comunità in fermento per l'arrivo adel braccio destro di Donald Trump, ildi. Nelche diede i natali anche ai nonni della popstar americana Madonna non vive più nessuna famiglia con il cognomema l'attesa è grande perché negli States vivono migliaia di pacentrani. Lo stesso spirito che ha spinto il numero due della Casa Bianca a raggiungereper conoscere ile la casa dove sono nati e dove hanno vissuto i nonni paterni Paoloe Gemma Pacella prima di andare a cercare fortuna in America alla fine dell'800 nel New Mexico. L'arrivo è previsto per le 12,30, per poi girare a piedi gli angoli e i posti più suggestivi del. Ildiamericano resterà a pranzo nel ristorante Caldora didove ha già espresso il desiderio di ...

