Virgin Galactic | tre ricercatori italiani a bordo dello spazioplano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) (foto:) Trevoleranno sullo SpaceShipTwo della, che intanto continua spedita i suoi test per portare turisti sui voli suborbitali. Questo è quanto hanno deciso ieri a Washington l’Aeronautica militare italiana e la società del magnate inglese Richard Branson. Non sarà di certo una gita, ma un viaggio di ricerca per sfruttare i pochi minuti di gravità zero e indagare le reazioni fisiologiche del corpo al passaggio dalla gravità alla microgravità. Come annunciato dalla, questa è la prima volta che un ente governativo finanzia un volo umano per scopi scientifici su un veicolo spaziale commerciale. E Maurizio Greganti, funzionario vicario dell’Ambasciata italiana negli Usa, non nasconde la propria contentezza: “L’accordo non è che il risultato di una cooperazione tra le istituzioni spaziali italiane e americane di lunga ...

