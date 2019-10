Vieni da me | Gessica Notaro | Mio fratello si è tolto la vita

Fonte : blogo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ospite della puntata odierna dida me, la ex concorrente di Miss Italiaha rivelato a Caterina Balivo del suicidio delBruno, avvenuto quando il padre era morto da vent'anni.Ha detto la: “Miopurtroppo non c’è più. Tutto è successo otto mesi dopo la scomparsa di nostro padre. Ancora non sappiamo perché abbia preso questa decisione”. La concorrente di Ballando con le Stelle 2018 è tornata sul violento ex Jorge Edson Tavarez, reo di averla sfregiata con l'acido: "Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva. L’amore fa stare bene, non fa stare male. I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza. Quando sentivo parlare di violenza sulle donne, mi chiedevo che problemi hanno queste donne che si fanno mettere i piedi in testa. Invece no, ho scoperto che può succedere a tutti”. La ...

