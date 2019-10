Vieni da me | Gessica Notaro e il suicidio del fratello | ‘Non sappiamo ancora perché’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Intervista molto ricca quella concessa daa Caterina Balivo nel programmada me nella puntata in onda il 2 ottobre. La ex Miss Romagna ha raccontato ad esempio ildelBruno, avvenuto quando lei aveva 20 anni: “Se n’è andato 8 mesi dopo che se n’è andato mio padre, per scelta sua, nonoggi per quale motivo esattamente però ha preso questa decisione. Io ho sempre pensato che non avesse retto la morte di mio padre e eavesse esaurito le forze per mille ragioni. Io avevo 20 anni, quindi già è dura perdere il padre, però 8 mesi dopo un altro lutto… quando ti muore il papà ti attacchi con le unghie e con i denti ai fratelli maschi” (QUI il video).e la storia con l’ex fidanzato Inevitabile parlare anche del suo ex fidanzato, quello che il 10 gennaio 2017 la sfigurò con l’acido. Prima ...

