VIDEO Valentino Rossi | GP Thailandia 2019 | “L’anno scorso mi sono giocato il podio

VIDEO – Valentino Rossi in sella ad una motocross in una location speciale : Sky Sport ha pubblicato un VIDEO in cui il campione di motociclismo Valentino Rossi va su motocross con i ragazzi dell’Academy Valentino Rossi protagonista su una pista che per lui è di casa. “Dopo una settimana di sosta il Motomondiale riparte dalla Thailandia, domenica 6 ottobre. Ma il riposo del pilota non è mai senza motori, e non fa certo eccezione Valentino Rossi. Che, anzi, ama trascorrere le giornate ad allenarsi con ...

MotoGp – Una canzone speciale per Francesca Sofia Novello : Pierino diverte la fidanzata di Valentino Rossi [VIDEO] : Pierino canta per Francesca Sofia Novello: la poesia per la fidanzata di Valentino Rossi è speciale Francesca Sofia Novello è apprezzatissima da tutti gli appassionati delle due ruote e dai fan di Valentino Rossi. La bella modella italiana ha fatto breccia nel cuore di tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua semplicità: tra coloro che la apprezzano particolarmente c’è anche Pierino, il famoso “cantastorie” che ha ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Devo migliorare per il podio” : Valentino Rossi ha analizzato la sua prestazione nelle qualifiche del GP di Aragon 2019 ai microfoni di Sky: “Diciamo che quando si parte nelle prime due file va abbastanza bene perché non sei lontano dalla pole position e sei con quelli che vanno forte. Ho fatto un buon giro in qualifica anche se potevo fare un filo meglio, il mio passo non è male ma dobbiamo ancora lavorare perché in alcuni punti della pista Marquez, Quartararo e Vinales ...

VIDEO MotoGP - Qualifiche GP Aragon 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez in pole position - Valentino Rossi 6° : Oggi pomeriggio sono andate in scena le Qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Motorland. Grande spettacolo e un solo unico dominatore, Marc Marquez ha conquistato la pole position con estrema autorevolezza infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari e domani sarà il grande favorito per la vittoria. A completare la prima fila sono le Yamaha di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo mentre Valentino ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Yamaha migliorata in accelerazione. Posso giocarmela” : Valentino Rossi può decisamente sorridere al termine della prima giornata di prove del GP d’Aragon, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito spagnolo il “Dottore” ha espresso una grande velocità nel secondo turno, dopo i tanti problemi delle FP1. Il nove volte iridato, infatti, nella seconda sessione ha trovato un gran feeling con il posteriore della Yamaha che, in termini di accelerazione, ha ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : highlights e azioni salienti delle libere. Yamaha e Valentino Rossi in grande ascesa : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : highlights e sintesi prove libere. Yamaha e Valentino Rossi redivivi : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

MotoGp – Dalla tribuna un VIDEO spettacolare : il clamoroso salvataggio di Valentino Rossi al Gp di Misano : salvataggio alla… Marquez per Valentino Rossi al Gp di San Marino: il VIDEO diventa virale sul web Inizia oggi un nuovo appassionante weekend di motori: Formula 1 e MotoGp si divederanno lo scenario per quattro giorni di fuoco, a partire dalle conferenze stampa di oggi. In attesa di vedere nuovamente i piloti in pista, sui social circolano le immagini di un clamoroso salvataggio avvenuto domenica in pista a Misano. Non tutti, ...

VIDEO Valentino Rossi : “Sono deluso dal gap dai primi” : Un quarto posto decisamente amaro per Valentino Rossi nel tredicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Misano, dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, il nove volte iridato ha sfiorato il podio, non avendo però mai chance per rientrare nelle top-3. Un passo gara non all’altezza dello spagnolo Marc Marquez sulla Honda e dei due compagni di marca e di squadra Fabio Quartararo e Maverick Vinales non gli ha ...

VIDEO MotoGP - GP San Marino 2019 : highlights e sintesi della gara. Marquez vince - che battaglia con Quartararo! Valentino Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo si è imposto al termine di un serratissimo duello con Fabio Quartararo che ha animato tutta la gara, il francese ha condotto a lungo e soltanto nell’ultimo giro ha subito il sorpasso decisivo dello spagnolo che ha allungato in classifica generale. Valentino Rossi non è riuscito ad andare ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Misano 2019 : giro lento già prima delle scaramucce con Marc Marquez? : Terrà banco a lungo il duello visto ieri nel corso delle qualifiche ufficiali del GP di Sa Marino di Misano, valido per il Mondiale della MotoGP: ripetute scaramucce nel giro lanciato tra Valentino Rossi e Marc Marquez e polemiche a non finire. E se il giro di Rossi fosse stato lento prima degli incroci con lo spagnolo? IL giro DI Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP San Marino 2019 : “Un grande peccato partire dietro - potevo essere nei primi 5” : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, vero e proprio tracciato di casa per Valentino Rossi, non sono certo andate come il Dottore avrebbe voluto. Il passo della Yamaha è competitivo e le sensazioni sono quelle giuste ma il divario dal compagno Viñales è stato molto accentuato durante tutto il weekend; come se non bastasse nella qualifica odierna chiusa al settimo posto si è assistito all’ennesimo capitolo della ...

VIDEO Valentino Rossi - nuovo casco per il Dottore : piadina e cocomero per il GP San Marino : nuovo casco per Valentino Rossi in occasione del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre nel weekend a Misano. Il Dottore ha pensato a una creazione molto divertente, sul casco sono in evidenza la piadina e il cocomero cioè due delle passioni culinarie del centauro di Tavullia che ha pensato a questo casco insieme ad Aldo Drudi. Di seguito il VIDEO del nuovo casco di Valentino Rossi, il Menu Misano. VIDEO nuovo casco ...

MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per il Gp di San Marino : ‘piada’ e anguria per un “Menu Misano” completo [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...