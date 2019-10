VIDEO Jorge Lorenzo | GP Thailandia 2019 | “Sempre un piacere venire qui | non ho esperienza

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo : “Non un grande risultato - ma piccoli passi in avanti” : Nonostante il 20esimo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, Jorge Lorenzo vuole guardare positivo in vista della gara di domani. Il maiorchino, che sta lottando da tempo con una Honda che proprio non riesce a digerire, specialmente in frenata ed in ingresso di curva, spiega di avere notato comunque alcuni piccoli passi in avanti nella giornata odierna, che lo fanno sperare in un miglioramento dopo settimane ...

VIDEO Johann Zarco al posto di Jorge Lorenzo in Honda? Qualcosa più di una suggestione in MotoGP : Tiene banco in MotoGP un possibile cambiamento o giro di piloti che sarebbe clamoroso: il francese Johann Zarco al posto dello spagnolo Jorge Lorenzo? Perché no. La condizione dell’iberico in Honda è sempre più problematica e la differenza prestazionale tra il maiorchino e Marc Marquez imbarazzante. Ecco che potrebbe prefigurarsi questa situazione, anche perché il transalpino è senza sella per l’anno prossimo, dopo essere stato ...

VIDEO Jorge Lorenzo - GP Misano 2019 : “Oggi con questa moto non posso andare più di così” : Mostra qualche passo in avanti nelle qualifiche ufficiali del GP di Sa Marino di Misano, valido per il Mondiale della motoGP lo spagnolo Jorge Lorenzo. L’iberico però è ancora lontano dai primi e continua a pagare dazio da sul connazionale e compagno di box Marc Marquez. LA VIDEOINTERVISTA DI Jorge Lorenzo roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

VIDEO Jorge Lorenzo GP San Marino 2019 : “Oltre ai problemi fisici mi manca ancora il ritmo - però sto migliorando” : La stagione da incubo di Jorge Lorenzo non sembra voler cambiare faccia neanche a Misano. L’iberico cinque volte campione del mondo, reduce da un lungo periodo di inattività per infortunio, è tornato a gareggiare in MotoGP a Silverstone cercando di ritrovare confidenza con la sua Honda. L’ex pilota di Yamaha e Ducati sta facendo molta fatica anche a Misano come dimostra il 18° posto in qualifica a tre decimi di ritardo dal pass per ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo torna in pista dopo l’infortunio : primi giri con la Honda nella FP1 del GP Gran Bretagna : Jorge Lorenzo è tornato in pista dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio subito ad Assen, sono passati ormai due mesi dalla caduta in Olanda che ha costretto lo spagnolo a un periodo di pausa e a saltare ben tre gare. Oggi l’alfiere della Honda è tornato in sella alla sua moto e ha disputato le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, ha chiuso in ultima posizione a quattro secondi da Fabio Quartararo e ora dovrà cercare di ...

VIDEO Jorge Lorenzo - GP Gran Bretagna 2019 : l’iberico torna in pista dopo l’infortunio : dopo una travagliatissima estate, Jorge Lorenzo è pronto al rientro definitivo nel Motomondiale dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi quattro round del Motomondiale. L’iberico della Honda si appresta a tornare a gareggiare a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna in programma questo fine settimana. Per lui non sarà semplice essere da subito competitivo per provare ad entrare per la prima volta in top10 con la ...

VIDEO Luigi Dall’Igna - GP Austria 2019 : “Jorge Lorenzo? Cerchiamo sempre i piloti migliori…” : Le voci nel paddock si erano già sparse dopo Brno, ma al Red Bull Ring sono deflagrate. La Ducati cerca Jorge Lorenzo? La notizia era di quelle corpose ed è stata protagonista lungo tutto il corso del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP e ha avuto la conferma con le parole di Luigi Dall’Igna al termine della gara. Il responsabile di Ducati Corse ha ammesso i contatti con il maiorchino, ma contemporaneamente, il rinnovo di Jack ...