Viaggi per sport Tennistavolo World Tour | Brema | la città dei musicanti

Fenomeno Van life – Lo stile di vita per chi ama Viaggiare : Allontanarsi dallo stress della vita quotidiana è un sogno che accomuna sempre più persone che sono sempre più affascinate dal

Spazio - i piani di SpaceX per i primi Viaggi privati sulla Luna - Marte e oltre : le ultime sul programma Starship [GALLERY] : Elon Musk, CEO di SpaceX, ha presentato l’ultimo aggiornamento sul programma Starship/Super Heavy davanti al primo prototipo di Starship completamente assemblato, che eseguirà il suo primo volo di prova nelle prossime settimane. Musk ha voluto fornire una panoramica dell’attuale progettazione e una tabella di marcia per gli sviluppi futuri. SpaceX intende continuare a sviluppare i suoi rapidi progressi compiuti nel corso degli ultimi dieci anni ...

Cast e personaggi di Big Mouth 3 su Netflix - dal 4 ottobre nuovo Viaggio fra le ansie dell’adolescenza : Big Mouth 3 debutta su Netflix il 4 ottobre con dieci nuovi episodi. Dopo il trionfale successo delle prime due stagioni e dello speciale di San Valentino, la serie animata creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett riporta sugli schermi il gruppo di adolescenti newyorchesi alle prese con gli sconvolgenti cambiamenti della pubertà. Consolidati i ruoli dei personaggi principali e secondari, inclusi gli inquietanti ...

ltimo mese e nuovi orari per “Viaggi nell’antica Roma” - Foro di Cesare e Foro di Augusto a cura di Piero Angela e Paco Lanciano. Fino al 3 novembre 2019 : Roma – Manca solo un mese alla conclusione, per il 2019, dello straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso i suoi due appassionanti ed innovativi spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. I due spettacoli, che utilizzano tecnologie all’avanguardia, vedono l’ideazione e la cura di Piero Angela e Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano Capasso e con ...

Il robot debutta negli aeroporti - Francoforte sceglie Yape per accompagnare i Viaggiatori al gate : Yape debutta negli aeroporti. In un periodo di test iniziato il 26 settembre, Fraport – il gestore dell’aeroporto di Francoforte (FRA) – e la “Fabbrica di Imprese” made in Italy e-Novia hanno messo alla prova il veicolo a guida autonoma Yape nelle aree di transito dell’aeroporto. Per cinque giorni il robot ha accompagnato con successo i passeggeri ai gate, aiutandoli a trasportare il bagaglio a mano. Yape (“Your Autonomous Pony ...

Una società specializzata in Viaggi di lusso sta cercando un instagrammer per un tour gratuito della Grecia : Un tour della Grecia. Completamente gratuito. La società Unforgettable Greece cerca un instagrammer che per 9 notti soggiorni in esclusivi alberghi e condivida i suoi scatti sui social. Le tappe del viaggio sono Atene, Mikonos, Santorini e Creta. Il fortunato vincitore potrà portare con sé un amico.L’unica condizione da rispettare è il mezzo attraverso cui fotografare le stanze degli hotel in cui si pernotterà e le zone che si ...

Tempted : la piattaforma per Viaggiare senza figli : viaggiare senza bambini, con hotel specializzati, resort solo per due, ristoranti romantici e tour culinari. Se sono anni che sognate di trascorrere qualche giorno senza i vostri figli, ecco la piattaforma che fa per voi. Tempted è la prima startup children free, per chi vuole essere sicuro di poter stare tranquillo con il o la propria partner, per un’esperienza senza adolescenti o bambini. «Tempted è una Startup Tech di viaggio per soli ...

FiumicinoFilmFestival - Gerini star : per me il Viaggio è la vita : Claudia Gerini è stata tra le protagoniste del FiumicinoFilmFestival, inaugurando la seconda edizione della rassegna cinematografica di Fiumicino. L'attrice è stata premiata dal direttore Giampietro Preziosa, dal regista e direttore artistico Marco Simon Puccioni e dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino con il "Premio Leonardo Da Vinci", destinato ad artisti che per esperienze differenti si sono avventurati in viaggi alla ricerca di nuove ...

Google Viaggi : indispensabile per chi ama Viaggiare : Anche Google ha deciso di lanciare un interessante servizio indispensabile per chi ama Viaggiare: il suo nome è Google Viaggi. All’interno di questo articolo scopriremo insieme tutte le caratteristiche proposte e come sfruttarlo al meglio leggi di più...

#PerchéSì : il Viaggio nell’Italia che comunica il valore dei vaccini : Sono più di cinquanta i progetti candidati quest’anno alla seconda edizione del contest promosso da Sanofi Pasteur, la divisione vaccini di Sanofi, nell’ambito del progetto #PerchéSì, il primo laboratorio di idee dedicato in Italia alla comunicazione del valore della vaccinazione. Sono campagne di comunicazione sviluppate e lanciate da università, centri di ricerca, associazioni, società scientifiche, ASL e distretti sanitari per promuovere ...

Previsioni astrologiche - classifica 2 ottobre : Ariete passionale - Viaggi per Acquario : Mercoledì 2 ottobre 2019 la Luna e Giove stazioneranno in Sagittario mentre il Sole, Venere e Mercurio saranno nell'orbita della Bilancia. Marte proseguirà il suo moto in Vergine come Urano sui gradi del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno continuerà a stazionare in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: euforico. La Luna dissonante dei giorni scorsi ha reso uggiosi i pensieri nativi circa il loro futuro ed oggi, ...

Previsioni astrologiche 1° ottobre : Viaggi per Scorpione - passione per Gemelli : Martedì 1° ottobre 2019 troviamo la Luna nel segno dello Scorpione mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia. Marte sarà in Vergine, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Gemelli passionale Ariete: amici. Martedì dove i nativi avranno probabilmente ...

Perché quando Viaggiamo siamo costipati (e come migliorare la regolarità) : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Al mondo esistono due tipologie di persone: c’è chi durante e dopo un volo si sente gonfio e costipato, e poi ci sono i bugiardi!Se fai parte della prima schiera, allora saprai che ogni viaggio cela aspetti meno sfarzosi e instagrammabili. Ci sono anche il malessere, i crampi e l’irregolarità intestinale – ...

Quali sono le mete più sicure per Viaggiare : State organizzando un viaggio e volete sapere quanto il Paese è sicuro? Potete farvi aiutare dal Safe Cities Index, che comprende 60 principali aree urbane e viene rilasciato ogni due anni. Alla sua terza edizione, l’Indice valuta i punti di forza e di debolezza delle principali città del mondo. Prima in classifica per la terza volta è Tokyo con altre sei città dell’Asia nella top ten, insieme a Singapore (al secondo posto), Osaka (terzo ...