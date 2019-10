Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 12 : 30 : BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TRATTO URBANO A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CRITICITA’ SULLO SVINCOLO DELL A1 Roma-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE SI REGISTRANO 6 KM ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CRITICITA’ SULLO SVINCOLO DELL A1 Roma-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE SI REGISTRANO 6 KM DI CODA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA TRA CASILINA E APPIA E CODE A TRATTI TRA APPIA E USCITA LA PISANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E COLOMBO E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA TRA CASILINA E APPIA E PER UN INCIDENTI SI STA INCOLONNATI TRA LAURENTINA E PISANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PISANA E COLOMBO E CODE PER UN INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ARDEATINA E PER UN INCIDENTI SI STA UINCOLONNATI TRA LAURENTINA E USCITA Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E Roma FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI FINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E Roma FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI FINO ALL’USCITA APPIA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E Roma FIUMICINO E PER UN INCIDENTE SEMPRE CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA IN DIREZIONE RACCORDO E SULLA LA FLAMINIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INFINE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA CORSO FRANCIA E IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 17.35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ...