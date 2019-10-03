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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08 | 15 Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08:15 (Di giovedì 3 ottobre 2019) Viabilità 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E Roma FIUMICINO E PER UN INCIDENTE SEMPRE CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA A1 CODE PER UN INCIDENTE SULLO SVINCOLO Roma NAPOLI SULLA CARREGGIATA DI MARCIA LENTA IN DIREZIONE NAPOLI SEMPRE PER UN INDICENTE SI STA IN CODA SU VIA DEI LAGHI CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE Roma TRAFFICO SOSTENUTO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA MALBORGHETTO E RACCORDO IN DIREZIONE Roma E SCENDENDO SEMPRE SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda    Complanare A24   Coda tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria -

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