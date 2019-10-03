romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda Complanare A24 Coda di 1 km tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla viabilita' o... - TrafficoA : Roma - Coda Complanare A24 Coda di 2 km tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla viabilita' o... -
Dalla Rete Google NewsTragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta - IlCorrierino.com
Tragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta IlCorrierino.com
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INFINE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA CORSO FRANCIA E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 17.35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 17.05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E TUSCOLANA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO SUBITO DALL’A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO ABBIAMO CODE TRA FROSINONE E FERENTINO. RACCOMANDIAMO DI GUIDARE CON PRUDENZA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. CODE ANCHE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI SULLA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E LA PONTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ ALTA VELOCITA’ Roma-FIRENZE E LA FL1 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA E TRA LA PISANA LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO ...