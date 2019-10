Veneto : contro la povertà cresce la rete degli empori sociali (2) : (AdnKronos) – ‘L’aumento delle disuguaglianze e le nuove marginalità sociali ‘ commenta l’assessore ‘ si traducono anche in povertà alimentare ed educativa. Gli empori solidali veneti non sono solo minimarket di generi di largo consumo in distribuzione gratuita, ma soprattutto agenzie di integrazione ed inclusione sociale”. La Regione, a partire dal 2012, ha costantemente sostenuto e promosso gli ...

Turismo : Federalberghi Veneto - su alloggi turistici servono controlli a tappeto (2) : (AdnKronos) - “Il principio ‘stesso mercato stesse regole’ è completamente saltato - spiega Michielli – Per ripristinarlo, bisogna irrobustire le disposizioni relative al regime fiscale delle locazioni brevi, con l'obiettivo di far pagare le tasse a tutti e di proteggere consumatori e lavoratori. Se

Turismo : Federalberghi Veneto - su alloggi turistici servono controlli a tappeto : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - "alloggi turistici, in veneto l’impennata di Airbnb è lo specchio di un fenomeno fuori controllo". Secondo il presidente di Federalberghi veneto e vicepresidente nazionale Marco Michielli si tratta di ‘shadow economy’, "ed è un mercato che si espande invisibile con con

Veneto : da Regione 120 mila euro contro il gioco patologico : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - Prosegue in Veneto il progetto “Safe night in game”, iniziativa di prevenzione nei luoghi del divertimento attiva da due anni per sensibilizzare i giovani e i meno giovani sui rischi di dipendenze. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla sanità

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la cimice asiatica (2) : (AdnKronos) - A gestire le pratiche di indennizzo sarà Avepa, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, che utilizzerà indici e parametri di valutazione omogenei per i diversi tipi di frutticoltura. Il bando specifico per presentare domanda sarà pubblicato entro l’autunno. “Certo, 3 milion

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la cimice asiatica : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - La Regione Veneto triplica le ricorse stanziate a bilancio per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica. L’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluigi Forcolin - recepite le istanze del Tavolo verde regionale de

Autonomia : Fracasso (Pd Veneto) - 'soddisfatti incontro con Boccia' : Venezia, 23 set. (AdnKronos) - “Siamo in piena sintonia con il ministro Boccia, dobbiamo lavorare per arrivare all’Autonomia, tenendo il punto sui contenuti anziché sulla propaganda. Abbiamo apprezzato il fatto che abbia voluto incontrare i rappresentanti del territorio: non è una questione formale,

Veneto : Zaia - 'istituzioni alleate contro il crimine' : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi, in forma digitale, un nuovo Protocollo che unisce le Prefetture del Veneto, l’Unione delle Province, l’Anci Veneto e la stessa Regione nella lotta preventiva ai tentativi di infiltrazione della crimina

