Varese | sequestrati 7 chili di droga e 30mila euro | 4 arresti

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sono statidiarrestando 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi c'è un ragazzo di 24 anni che è stato trovato in possesso di 2di marijuana, in parte già divisa in dosi, 600 grammi di hashish,