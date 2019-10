Valentino Rossi si separa dal capotecnico della rinascita in Yamaha “Il futuro dopo il

Valentino Rossi cambia capotecnico - Munoz sostituisce Galbusera : Le strade tra Valentino Rossi e Silvano Galbusera, capotecnico del Dottore dal 2014, si separano. Al suo posto dal 2020 arriva David Munoz

MotoGp – “Con quale sportivo andresti in vacanza?” - Valentino Rossi sorprende : “con Ronaldo - ma quello vero” : Valentino Rossi più sincero che mai in conferenza stampa in Thailandia: ecco con quale sportivo il Dottore vorrebbe andare in vacanza Si è tenuta oggi la conferenza stampa piloti del Gp della Thailandia: i campioni della MotoGp hanno raccontato con quali sensazioni arrivano al primo appuntamento del tour extra europeo. Dopo aver parlato a lungo della decisione di interrompere la collaborazione, a partire dal 2020, con Galbusera, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Thailandia 2019 : “La pioggia potrebbe condizionare - Munoz sarà il mio nuovo capo tecnico” : Valentino Rossi arriva al quintultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP a Buriram (Thailandia) in cerca di risposte e di soluzioni. L’ottavo posto di Aragon (Spagna) ha posto l’accento sulle criticità del “Dottore” in sella alla Yamaha, soprattutto in termini di accelerazione e di trazione. Rossi fatica a trovare una messa a punto ideale che gli possa consentire di andare forte, quantomeno, come i suoi compagni di ...

Dalla perfezione di Marquez all’addio a Galbusera - Valentino Rossi svela : “cambiamento legato ad un nuovo contratto Yamaha? Dico che…” : Valentino Rossi sincero in conferenza stampa in Thailandia: Dalla stagione incredibile di Marc Marquez all’addio al suo capomeccanico Silvano Galbusera Il weekend di gara del Gp della Thailandia è finalmente iniziato: i piloti hanno risposto alle domande dei giornalisti nella tradizionale conferenza stampa del giovedì che apre ufficialmente le danze del nuovo appuntamento stagionale. Reduce da una gara difficile ad Aragon, Valentino ...

MotoGP - clamoroso Valentino Rossi : sostituisce il capo tecnico - lascia Silvano Galbusera dopo sei anni : Clamorosa rivoluzione nel paddock di Valentino Rossi! Il Dottore ha infatti deciso di cambiare il suo capo tecnico in Yamaha. Il nove volte Campione del Mondo non sarà più seguito da Silvano Galbusera che era insieme a lui da ormai sei anni (era approdato alla scuderia di Iwata alla fine del 2013 per prendere il posto di Jeremyy Burgess). Come ha anticipato it.motorsport.com ci sarà un nuovo tecnico nel box del centauro di Tavullia che sta ...

MotoGp - sorprendente decisione di Valentino Rossi : il Dottore pronto a ‘licenziare’ un suo fedelissimo : Il pilota della Yamaha, stanco dei cattivi risultati ottenuti in pista, avrebbe in mente di dare il benservito a Silvano Galbusera per affidarsi ad un altro capotecnico Valentino Rossi si prepara a compiere una scelta sorprendente in vista del 2020, per quello che potrebbe essere l’ultimo anno del Dottore in MotoGp. LaPresse/Alessandro La Rocca Visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi anni, il pilota della Yamaha avrebbe in ...

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - il Dottore parla del suo futuro ai suoi tifosi in Thailandia : Valentino Rossi parla ai suoi fan thailandesi del suo futuro: le parole del Dottore in un evento Yamaha Inizia domani il weekend di gara del Gp della Thailandia: i piloti risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì a Buriram, prima di scendere in pista, venerdì, per le prime sessioni di prove libere. In attesa di tornare in pista, i piloti Yamaha sono stati protagonisti di un evento Yamaha durant e il ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Thailandia 2019 : “L’anno scorso ero veloce - l’obiettivo è il podio” : Valentino Rossi è reduce dalle difficoltà patite in occasione del GP di Aragon andato in scena ormai dieci giorni fa ma si lancia con grandissimo ottimismo verso il GP di Thailandia che andrà in scena nel weekend del 4-6 ottobre. Il Dottore è atteso dal primo dei quattro impegni in terra asiatica e spera di tornare competitivo per il podio, nelle ultime uscite il centauro della Yamaha ha faticato a ingranare e ha sofferto il confronto con i ...

MotoGp – La Thailandia regala ricordi positivi a Valentino Rossi : “l’anno scorso sono stato veloce - ecco il mio obiettivo” : Valentino Rossi pronto per la Thailandia: le parole del Dottore alla vigilia della gara di Buriram I piloti della MotoGp salutano l’Europa: la stagione si sposta in terra asiatica, con il primo appuntamento in Thailandia. Reduce dall’ottavo posto ad Aragon, Valentino Rossi è motivato a far bene sul circuito di Buriram, consapevole di poter far bene su questo circuito. Alessandro La Rocca/LaPresse “Adesso inizia una serie ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Valentino Rossi punta al podio per invertire la tendenza della sua peggiore stagione in Yamaha : Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre andrà in scena il fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP e primo atto della consueta trasferta asiatica collocata nell’ultima parte del campionato. Con un Mondiale ormai saldamente nelle mani di Marc Marquez, il quale potrebbe festeggiare proprio a Buriram la certezza matematica dell’ottavo titolo iridato nel Motomondiale, ci si ...

VIDEO – Valentino Rossi in sella ad una motocross in una location speciale : Sky Sport ha pubblicato un VIDEO in cui il campione di motociclismo Valentino Rossi va su motocross con i ragazzi dell’Academy Valentino Rossi protagonista su una pista che per lui è di casa. “Dopo una settimana di sosta il Motomondiale riparte dalla Thailandia, domenica 6 ottobre. Ma il riposo del pilota non è mai senza motori, e non fa certo eccezione Valentino Rossi. Che, anzi, ama trascorrere le giornate ad allenarsi con ...

MotoGp – Valentino Rossi sempre in forma grazie agli allenamenti con i giovani dell’Academy : sfida sulla motocross in vista della Thailandia [FOTO] : Valentino Rossi non si ferma mai: allenamento sulla moto da cross per arrivare in formissima al Gp della Thailandia Pausa terminata, per i piloti della MotoGp è tempo di tornare in pista: i campioni delle due ruote iniziano il loro tour extra-europeo, partendo dalla Thailandia, dove si correrà domenica mattina. In attesa di tornare in pista, però, i piloti non sono di certo rimasti con le mani in mano. Valentino Rossi, come sempre, ha ...

Moto2 – Luca Marini sincero - il fratello di Valentino Rossi spiazza tutti : “io al fianco di Marc Marquez? Se chiama la Honda…” : Luca Marini più sincero che mai: l’ammissione del fratello minore di Valentino Rossi E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara a due ruote: i piloti della MotoGp e delle categorie inferiori si salutano l’Europa per iniziare un tour lontano dalle loro terre, che partirà dalla Thailandia. Marquez potrà già festeggiare un altro titolo mondiale in terra thailandese, ma a regalare spettacolo saranno anche i giovani di Moto3 ...