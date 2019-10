Valentina Bisti spiazza Roberto Poletti a Unomattina | “Sono gelosa”

Unomattina : Valentina Bisti e Roberto Poletti commettono un errore : Valentina Bisti e Roberto Poletti fanno un piccolo errore in diretta a Unomattina E’ andata in onda oggi, lunedì 30 settembre 2019, una nuova puntata di Unomattina, con Roberto Poletti e Valentina Bisti, già al timone della versione estiva e poi confermati alla guida dell’edizione invernale visto il successo ottenuto in termini di ascolti nella bella stagione. E sul finire dell’appuntamento odierno, il primo della quarta ...

Unomattina - Valentina Bisti spiazza : “Giornalista? Non volevo farla!” : Valentina Bisti racconta: “Non volevo fare la giornalista, sognavo di fare un altro lavoro” Ha parlato del suo rapporto con il giornalismo, professione che l’ha resa famosa, sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Valentina Bisti, conduttrice di Unomattina con Roberto Poletti. E lo ha fatto per rispondere alla domanda di un suo fan, Alberto di Bari, che le ha scritto proprio tramite la rivista chiedendole ...

Beppe Convertini a Unomattina. Valentina Bisti : “C’è un problema” : Convertini lancia Linea Verde a Unomattina. Valentina Bisti: “Abbiamo un problema” Ha scelto i microfoni di Unomattina Beppe Convertini per lanciare la nuova edizione di Linea Verde, che partirà domenica 15 settembre (come sempre alle 12.20 su Rai1, dopo A Sua Immagine) e condurrà con Ingrid Muccitelli. Appena arrivato nel salotto mattutino di Roberto Poletti e Valentina Visti, l’ex padrone di casa de La vita in diretta Estate ...

Poletti a Vieni da me : il rapporto con Valentina Bisti e Iva Zanicchi : Conduttori Unomattina: che rapporto hanno Roberto Poletti e Valentina Bisti Tra le nuove coppie televisive c’è sicuramente quella formata da Roberto Poletti e Valentina Bisti. I due giornalisti hanno cominciato a lavorare insieme qualche mese fa, a Unomattina Estate, per poi ricevere una promozione per la versione invernale del format. Nelle scorse settimane qualcuno ha […] L'articolo Poletti a Vieni da me: il rapporto con Valentina ...

Roberto Poletti a Vieni da Me su Valentina Bisti : “È insopportabile” : Vieni da Me: Roberto Poletti fa una dura confessione su Valentina Bisti Ospite a Vieni da Me, Roberto Poletti ha fatto una dichiarazione scioccante sulla collega Valentina Bisti: “È insopportabile, non la reggo”, con un tono decisamente serio e fermo. Parole pronunciate in maniera scherzosa, ovviamente come da lui confermato, nello spazio delle ‘Interviste Emoticon’. Il conduttore ha spiegato di essere costretto dalla ...

Roberto Poletti e Valentina Bisti - gaffe di un’inviata : “Che caz…” : UnoMattina, Valentina Bisti e Roberto Poletti: gaffe in diretta La prima puntata della nuova edizione di UnoMattina di Roberto Poletti e Valentina Bisti è partita già con una clamorosa gaffe in diretta che ha lasciato tutti i numerosi telespettatori davvero senza parole. Cos’è successo stavolta? In pratica Valentina Bisti, parlando del’omicidio di Elisa per mano di un uomo, il quale ha confessato di averlo fatto perchè non ...

Unomattina - il nuovo inizio su Rai1 dal 9 settembre : con Valentina Bisti e Roberto Poletti : La mattina di lunedì 9 settembre inizia su Rai 1 l'edizione di Unomattina 2019/2020. Quest'anno ad accompagnare il risveglio degli italiani per andare al lavoro o a scuola sarà il tandem di conduttori formato da Valentina Bisti e da Roberto Poletti. In studio, le ultime notizie provenienti dal Web saranno fornite e illustrate da Antonia Varini, mentre la regia è a cura di Maria Cristina Bordin. La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal ...

Roberto Poletti sulla Bisti svela : “Mi sono innamorato di Valentina” : Roberto Poletti svela l’immenso affetto per Valentina Bisti prima di Unomattina Promosso al timone della stagione invernale di Unomattina dal 9 settembre Roberto Poletti condurrà con Valentina Bisti, la giornalista con cui ha creato un bellissimo rapporto professionale durante la versione estiva del contenitore di informazione del mattino di Rai1. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Poletti ha confidato che con la Bisti si è creata una ...

Valentina Bisti rompe il silenzio su Unomattina : “Ritmi serrati” : Unomattina Estate, Valentina Bisti: “I ritmi sono serrati. Arrivo in studio alle 6” Ha rotto il silenzio con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Valentina Bisti, conduttrice di Unomattina Estate, giornalista del TG1 e presto padrona di casa anche dell’edizione invernale del contenitore mattutino del primo canale. E nell’intervista in questione, per rispondere alla ...

Unomattina - Valentina Bisti sul suo disturbo : “E’ un problema serio” : Valentina Bisti parla di Unomattina e del suo disturbo del sonno: “E’ un problema…” Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv Valentina Bisti, conduttrice di Unomattina Estate con Roberto Poletti, nonché nuova padrona di casa dell’edizione invernale che partirà fra qualche settimana. E nell’intervista in questione la giornalista del TG1 è tornata a parlare, ancora una volta, ...