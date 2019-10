Usa | Salvini | ‘mai informato da Conte su incontri Servizi con Stati Uniti’

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte : "Usa i servizi segreti come sua dépendance" : “Io assolutamente non sono stato informato di niente. A Ferragosto ero a Castelvolturno e Conte non mi fece neanche mezzo colpo di telefono”. Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3, torna così sui possibili coinvolgimenti italiani nel Russiagate che coinvolge l’amministrazione Trump.“Se neanche i vicepresidenti del Consiglio non sapevano nulla di scandali internazionali veri e non - rimarca il leader della Lega - ...

Governo - FUsaro : 'Obiettivo sistema è far suicidare M5s - a Salvini ordini da Washington' : Diego Fusaro nel mese di settembre è salito alle cronache per essere stato scelto dal nuovo movimento politico Vox come proprio ideologo. Un partito che si ispira ad idee sovraniste, socialiste e non liberiste che avrà nel filosofo un punto di riferimento, pur non essendo quest'ultimo iscritto. Il movimento non ha alcun tipo di legame con l'omonimo Vox spagnolo, ispirato ad idee di destra e, qualche settimana fa, è stato interessato da un ...

Matteo Salvini accUsa il governo : "Aggressioni ai poliziotti - vedrete che sarà la magistratura a decidere" : Tra gli obiettivi del governo M5s-Pd, "smontare" ciò che ha fatto Matteo Salvini, dal decreto sicurezza in giù. Un'ossessione, quella giallorossa, nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. E sul tema interviene il diretto interessato, Salvini, che parla in conferenza stampa al Senato in occasione

Migranti - Salvini accUsa il ministro Lamorgese : 'Sbarchi triplicati - questa è complicità' : Il tema immigrazione rappresenta, per il governo giallorosso, uno dei temi più delicati. Innanzi tutto perché occorrerà affrontarlo raccontando l'eredità di Matteo Salvini che, nei mesi di reggenza del Viminale, ha tenuto una linea particolarmente dura nei confronti delle Ong e ha messo in atto politiche che hanno messo in piedi strategie particolarmente aggressive attraverso l'istituzione dei così detti decreti Sicurezza. Tuttavia, l'arrivo al ...

Matteo Renzi a L'aria che tira accUsa di razzismo Matteo Salvini : "Ogni volta che c'è uno stupro..." : Matteo Renzi ospite alL'aria che tira di Myrta Merlino si rivolge a Matteo Salvini: "Se tu fai un tweet quando una ragazza viene violentata da un uomo di colore e sottolinei l'aspetto dell'uomo di colore e non la violenza, la settimana dopo c'è un'altra terribile e schifosa violenza fatta da un raga

Don Giorgio contro Salvini : Chiedere scUsa? Fa show da prima donna : Non si placa lo scontro fra il leader della Lega Matteo Salvini e don Giorgio De Capitani, ex parroco di Monte a Rovagnate (Lecco). Dopo il processo tenutosi lunedì mattina in un'aula del tribunale di Lecco, udienza che ha visto partecipare anche lo stesso Salvini, costituitosi parte civile dopo aver querelato il religioso per diffamazione, De Capitani è subito corso a sfogarsi sulle pagine del proprio blog. Ben lungi dal volersi scusare per i ...

Immigrazione - il sindaco di LampedUsa : "Arrivi in aumento dopo l'addio di Salvini al Viminale" : "A Lampedusa gli sbarchi c'erano prima, con Matteo Salvini, e ci sono ora, senza Salvini. La vittima siamo noi e non è giusto. Quello che chiediamo è il rispetto delle regole". Totò Martello, dal 2017 sindaco di Lampedusa, spiega così al Giorno la situazione dell'isola, da tempo ormai immemore meta

"Busta chiUsa arrivata da Procura di Catania...". Salvini legge in diretta l'archiviazione per la nave Gregoretti : “Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania...”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. “Mah... Che dite, buone o cattive notizie? La apriamo insieme più tardi e ne parliamo - conclude -. Paura? Di niente e di nessuno!”. La Procura ...

Salvini : “Busta chiUsa arrivata da Procura di Catania…” : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania…”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. “Mah… Che dite, buone o cattive notizie? La apriamo insieme più tardi e ne parliamo – conclude -. Paura? Di niente e di ...

VISTI DAGLI Usa/ Ecco l'arbitro - vero - della partita Conte-Renzi-Salvini : In Europa non ci sarà alcun cambiamento fondamentale perché a comandare è il mercato. Salvini e Renzi puntano al centro. Il voto? Tra due anni

Pontida - Gad Lerner : “Salvini non si è scUsato”. Lui replica : “Non è giornalista ma calunniatore” : Continua lo scontro tra Gad Lerner e Matteo Salvini dopo gli insulti rivolti ieri a Pontida da alcuni militanti della Lega al giornalista. Lerner fa sapere che Salvini non si è scusato, sostenendo che probabilmente "ci marcia un po'", mentre l'ex ministro dell'Interno replica: "Questi non sono giornalisti, ma spesso calunniatori".Continua a leggere

Matteo Salvini a Pontida fa salire una bimba di Bibbiano e la sinistra si accende. Calenda : "La state Usando" : L'immagine di una bimba di Bibbiano sul palco di Pontida, accanto a Matteo Salvini, diventa argomento di discussione. "Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta, che è questa splendida bimba coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma", dice il leader della Lega chiudendo il

Non affitta ai meridionali - Salvini : "E' una cretina" | La ragazza : "Caso chiuso - la signora ha chiesto scUsa" : Il segretario della Lega, a margine dell'Assemblea degli amministratori locali del Carroccio, ha risposto a distanza alla locatrice che ha negato la casa a una pugliese

Ocean Viking - l'Italia assegna il porto di LampedUsa. A bordo 82 migranti. Ira Salvini. Di Maio : Ue aderisce a redistribuzione : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. l'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...