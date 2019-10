Uragano lorenzo devasta le Azzorre | feriti | inondazioni ed ora punta la Gran Bretagna

Meteo - l' Uragano lorenzo verso l'Italia : allerta gialla in otto regioni : Un uragano di categoria due che sta creando problemi sulle nazioni occidentali e in particolare sul Portogallo dove venti e mareggiate sono stati impetuosi. L?uragano Lorenzo , quindi, dopo aver...

Uragano lorenzo - situazione drammatica alle Azzorre : villaggi rasi al suolo - evacuati e blackout. Le FOTO in diretta : Il passaggio dell’ Uragano Lorenzo sulle isole Azzorre sta provocando un vero e proprio disastro: i venti hanno raggiunto i 200km/h sull’arcipelago portoghese dell’oceano Atlantico, con furiose mareggiate sulle coste esposte di tutte le isole azzorriane. La tempesta sta ancora imperversando nei settori più settentrionali e occidentali dell’arcipelago. Centinaia di persone sono state evacuate d alle aree costiere per gli ...

Uragano lorenzo - il “mostro” sta flagellando le Azzorre : poche notizie dalle isole - prime immagini terribili. E adesso colpirà in pieno l’Europa : L’ Uragano Lorenzo ha iniziato a colpire le isole Azzorre nella notte: le prime immagini che arrivano dall’isola sono terribili, con un’impressionante Storm Surge al porto di Feteira. Ma tutto l’arcipelago portoghese dell’oceano Atlantico s’è risvegliato stamattina in uno scenario surreale. Sono le 10:00 locali ma sembra ancora notte, e la popolazione è letteralmente barricata nelle proprie abitazioni. Tutte le ...

Previsioni Meteo - la situazione prende una piega estrema in Europa : l’ Uragano lorenzo innesca un’onda di freddo dal Polo al Mediterraneo : Previsioni Meteo – L’Estate è ormai definitivamente alle spalle e la situazione Meteo rologica diventa improvvisamente estrema mente vivace sull’ Europa : mentre da ovest arriva l’uragano Lorenzo , il primo freddo scende dal Polo verso la Scandinavia con le prime bufere di neve in Norvegia. Sono le avvisaglie di una situazione molto pericolosa per i prossimi giorni, perchè si vanno a scontrare gli ultimi residui della stagione ...

Azzorre : Uragano lorenzo pronto all'impatto - pesante allerta per diverse isole : Lorenzo è pronto all'impatto : nelle prossime ore il pericoloso uragano di categoria 2 colpirà in pieno le isole Azzorre occidentali dove scatenerà venti tempestosi fino a 200 km/h, piogge...

Allerta Meteo - l’Uragano lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle isole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...