Uomini e donne spoiler registrazione 2 ottobre | nessuna nuova tronista al posto di Sara

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il pubblico diera in gran fermento in vista delladel Trono Classico che si è tenuta ieri 2. La scorsa settimana, infatti,Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata soltanto posticipata, il percorso televisivo dei troni, al momento, prosegue con Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, le cui dinamiche hanno cominciato a entrare nel vivo. Per laromana, infatti, è arrivato il primo bacio, mentre la corteggiatrice Veronica ha avuto una forte discussione con Alessandro, dopo che lui ha deciso di non portarla in esterna.non è stata sostituita Nei giorni ...

matteosalvinimi : Qui carcere di Capanne (Perugia) per incontrare donne e uomini della Polizia penitenziaria e portare sostegno e vic… - matteosalvinimi : Ora in diretta dal Senato. Destinare il 5x1000 per sostenere le nostre donne e uomini in divisa che ogni giorno dif… - matteosalvinimi : C'è chi preferisce occuparsi di detenuti e delinquenti, noi testardamente ci occupiamo delle donne e degli uomini i… -