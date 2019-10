Uomini e Donne | Gemma Galgani massacra Barbara De Santi | Porto sfiga? Piena di

Ludovica Valli - primo libro per l’ex tronista di Uomini e donne : “Nessuno di noi è sbagliato”, afferma Ludovica Valli in un video trailer condiviso su Instagram. La ex tronista di Uomini e donne annuncia con quella clip l’uscita del suo primo libro intitolato Di troppo cuore in arrivo il 22 ottobre per Sperling & Kupfer. Così, dopo Giulia De Lellis, anche la ‘Ludo’, colei che per prima ha reso iconica l’espressione “Schifo” pronunciata a Temptation Island ...

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Primo Bacio per Giulia Quattrociocche! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: confronto in studio tra alcuni protagonisti di Temptation Island Vip. Giulia concede il Primo Bacio ad un pretendente. Giulio ritorna da Veronica! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: ospiti in studio, alcune coppie di Temptation Island Vip. Giulia si lascia andare ad un Bacio con un corteggiatore! Pochi attimi fa si sono concluse le nuovissime registrazioni Uomini e Donne Classico. Presenti in studio, ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari furiosa si scaglia contro Er Faina - Maria De Filippi deve fermarla : Bollenti le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio 3 ottobre su Canale5. Maria De Filippi ha infatti invitato in studio Alessia Marcuzzi e le coppie della corrente edizione di Temptation Island Vip, che hanno abbandonato il programma prima del tempo. Tuttavia

Uomini e Donne - Trono Classico : scelta anticipata per Giulio Raselli? : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Giulio Raselli sceglie Veronica Burchielli? Il nuovo tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli ha raccontato le emozioni che sta vivendo durante il suo percorso nel dating sentimentale di Maria De Filippi. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine il ragazzo ha raccontato di sentirsi a suo agio sul Trono, probabilmente anche grazie all’esperienza passata quando corteggiò Giulia Cavaglià. ...

Uomini e donne spoiler registrazione 2 ottobre : nessuna nuova tronista al posto di Sara : Il pubblico di Uomini e donne era in gran fermento in vista della registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 2 ottobre. La scorsa settimana, infatti, Sara Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 3 Ottobre 2019 : Tina Cipollari Attacca Er Faina! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne assistiamo ad un violento scontro tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina. I trascorsi tra i due personaggi sono finalmente venuti a galla in maniera forte, tanto che Gianni Sperti e Maria De Filippi sono dovuti intervenire per evitare che la situazione degenerasse. Ma vediamo in dettaglio cosa accade in studio. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 3 Ottobre 2019: Tina Cipollari Attacca Er Faina! ...

Uomini e Donne - trono over : IDA e RICCARDO - pace fatta? [anticipazioni] : Nelle puntate del trono over di Uomini e Donne già trasmesse su Canale 5, i telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi hanno assistito ad una nuova crisi nel rapporto tra RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima, delusa dai tanti atteggiamenti contraddittori del suo ex, ha deciso di concentrarsi su nuove conoscenze, accettando il corteggiamento di Armando Incarnato. Un colpo di scena ha però fatto da padrone ...

Anticipazioni Uomini e Donne : lite furiosa tra Er Faina e Tina : Tina Cipollari e Er Faina: rissa sfiorata nel Trono Classico di Uomini e Donne Il salotto di Uomini e Donne si accenderà oggi pomeriggio. Le Anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi svelano che la puntata del giovedì sarà dedicata al Trono Classico e si continuerà a parlare anche di Temptation Island Vip. Er Faina e Sharon faranno il loro ingresso a Uomini e Donne, insieme ad Alessia Marcuzzi. Il racconto della coppia però, che ...

Uomini e Donne - Marco e Beatrice matrimonio bloccato? “Stiamo valutando” : matrimonio Marco e Beatrice di U&D: tutte le novità Beatrice Valli e Marco Fantini non sanno quando ci sarà il loro matrimonio. Sono completamente immersi nel lavoro (che fortunatamente non manca mai) ed è difficile, per loro, dare una data precisa. Forse le nozze ci saranno l’anno prossimo? Nessuno dei due ne è sicuro. Sicuramente […] L'articolo Uomini e Donne, Marco e Beatrice matrimonio bloccato? “Stiamo ...

Riccardo Guarnieri e Ida Platano - colpo di scena a Uomini e Donne : “Ti amo - torniamo insieme” : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora una puntata di quella che sembra una telenovela infinita. Da quando dama e cavaliere sono tornati al trono over di Uomini e Donne non c’è giorno in cui non cambino le carte in tavola, ma quello che è successo nell’ultima registrazione, quella di martedì 1 ottobre, è davvero inaspettato. Se eravate rimasti alle frequentazioni di Ida e Armando (con tanto di bacio) e di Riccardo e la nuova dama Valentina, ...