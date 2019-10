Untitled Goose Game | uno streamer ha trasformato un costume da oca in un vero e proprio

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Giocare adsignifica immedesimarsi nel personaggio, pensando ed agendo come farebbe un'oca. A quanto pare unoha preso alla lettera questa frase ed ha creato un particolare controller che consente di interagire e muoversicome l'oca del gioco.Dylan "Rudeism" Beck è famoso per i suoi video che lo vedono modificare ed utilizzare strani oggetti come controller: basti pensare che loha utilizzato una padella per giocare a Mordhau. Questa volta ha modificato unda oca rendendolo sensibile ai movimenti, in modo da utilizzare comandi vocali e di movimento per muovere il personaggio del gioco.Il video che lo vede sbattere le braccia e schiamazzarecome un'oca è davesilarante, ma è particolare osservare come i suoi movimenti siano perfettamente riprodotti nel gioco. Cliccando qui potete vedere lo stream completo della durata di ...

