Una Vita | spoiler | Celia ossessionata dalla piccola Milagros | la figlia di Ramon e Trini

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Continua ad appassionare i telespettatori con tradimenti, intrighi, e colpi di scena la telenovela Una. Negli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, il rapporto traCrespo eAlvarez Hermoso non sarà più lo stesso. Quest’ultima dopo aver perso la cosa che desiderava di più al mondo, ovvero la creatura che portava in grembo, sarà in preda alla pazzia. Furiosa per non essere riuscita a portare al termine la sua gravidanza, la moglie di Felipe sfogherà la sua rabbia contro la matrigna di Victor e Maria Luisa Palacios. La madre adottiva di Tano non appena la moglie dimetterà al mondo lacon un parto cesareo difficile, al tal punto da rischiare la, non si separerànascitura come se fosse sua. Ebbene sì,avrà una vera e propria ossessione per la bambina di, e il suo atteggiamento morboso farà preoccupare ...

