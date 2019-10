Una sentenza Ue che cambia Facebook

Manuel Bortuzzo - la difesa degli imputati : “Non volevano uccidere - non ci fu alcUna premeditazione”. La sentenza attesa il 9 ottobre : Quella notte non avevano alcuna intenzione di uccidere e il gesto non fu premeditato. È quanto hanno sostenuto gli avvocati di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del duplice tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della fidanzata Martina Rossi avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso a Roma. A causa dei colpi di arma da fuoco che lo raggiunsero in zona spinale, Bortuzzo riportò la lesione del midollo e rimase ...

Una sentenza Ponzio Pilato - comunque evviva! : La Consulta ha stabilito che Marco Cappato non può essere incriminato per aver accompagnato Dj Fabo a morire in Svizzera. Aspettiamo il testo della sentenza per conoscere tutti i casi in cui l’assistenza al suicidio è diventata legale. Tuttavia la suprema corte non ha giudicato incostituzionale l’intera parte dell’articolo 580 c.p. che mette l’assistenza al suicidio sullo stesso piano dell’istigazione, ...

Dopo la sentenza della Corte - Pd e Ms chiedono Una legge sul fine vita subito : All'indomani della sentenza della Corte costituzionale, pressing dei partiti di maggioranza, guidati da Pd e M5s, affinché il Parlamento affronti al più presto il tema del fine vita, che torna al centro del dibattito politico. Sul fronte dei partiti di opposizione, ribadiscono, invece, la loro contrarietà Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia conferma di avere sul tema "sensibilità diverse" al suo interno. L'invito ...

Vittorio Sgarbi mette Papa Francesco sotto accusa : "Silenzio su Una sentenza di morte" : "Possibile che il Papa non dica nulla a difesa della vita? Possibile che non abbia nulla da dire sulla sentenza della Consulta che apre le porte al 'suicidio di Stato'. Non possiamo lasciare che a decidere della vita sia un Tribunale con una sentenza di morte!". Vittorio Sgarbi si pronuncia così con

La sentenza della Consulta è Una conquista di libertà per tutti : La sentenza Cappato/DJ Fabo è una conquista di libertà per tutti e un monito al Parlamento. Nella sua decisione del 25 settembre relativamente al caso DJ Fabo/Marco Cappato la Corte Costituzionale ha ritenuto che non sia punibile chi, come il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ha fatto nel febbraio del 2017, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e formatosi liberamente, di ...

Strage TribUnale di Milano - vigilante condannato in Appello a 3 anni : Cassazione annulla sentenza e chiede nuovo giudizio : Dovrà tornare di nuovo a giudizio davanti alla Corte d’Appello Roberto Piazza, la guardia giurata, in servizio al Palazzo di giustizia di Milano il 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone, l’ex socio di affari Giorgio Erba, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani e il giudice Fernando Ciampi. A deciderlo la Cassazione che ha annullato la condanna a tre anni di reclusione inflitta in secondo ...