Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Al mondo del rock non piace, e questo lo avevamo imparato con i Rolling Stones, i REM e Tom Morello: nell'ultima puntata belligerante tra il presidente statunitense e il rock troviamo undeiche l'inquilino della Casa Bianca haperil candidato rivale Joe. Il tutto è partito da una foto: i sostenitori di Donaldhanno reso pubblica una foto che ritrae Joeinsieme al figlio Hunter in compagnia di Devon Archer, legato a una compagnia ucraina di gas, con l'intento di rafforzare la tesi degli affari dicon l'Ucraina. Il presidente USA, dunque, ha postato un estratto delclip di Photograph deiall'interno del quale si vede il frontman Chad Kroeger mostrare una foto sulla qualeha sovrimpresso l'immagine "incriminata" deiinsieme ad Archer. Nella didascalia è stata ...

OptiMagazine : Un video-meme dei @Nickelback usato da Trump per punzecchiare Biden: la band protesta, contenuto rimosso… - L_valhalla : Vabbè raga a sto punto propongo il mio video meme su hitler che reagisce alla morte di loki in Infinity War come miglior corto - CaptainKVIII : I'M A MEME LORD!! I MADE IT TO A TWOSET VIDEO FSJDHSJDHSJD -