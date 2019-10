Un centro islamico travestito da “fabbrichetta”

Padova : Ostellari (Lega) - 'Comune chiuda il centro islamico di via da Montagnana' : Padova, 1 ott. (AdnKronos) - “Non puoi integrare a tutti i costi chi vuole disintegrare le nostra Comunità. Gli italiani lo hanno capito da un pezzo. La sinistra ci arriverà mai? Nel frattempo si ripetono fatti vergognosi come quelli accaduti a Padova, dove l’imam di una moschea, che non ha nemmeno

Padova : Ostellari (Lega) - ‘Comune chiuda il centro islamico di via da Montagnana’ : Padova, 1 ott. (AdnKronos) – ‘Non puoi integrare a tutti i costi chi vuole disintegrare le nostra Comunità. Gli italiani lo hanno capito da un pezzo. La sinistra ci arriverà mai? Nel frattempo si ripetono fatti vergognosi come quelli accaduti a Padova, dove l’imam di una moschea, che non ha nemmeno i requisiti di legge per dirsi tale, è stato arrestato per violenze su minori. A seguito di questo episodio, chiedo ...

Sparatoria in un centro islamico vicino a Oslo : Secondo quanto riportato dal giornale norvegese Dagbladet, a Bærum, vicino Oslo, c'è stata oggi una Sparatoria all'interno del centro islamico Al-Noor e una persona è stata colpita. L'aggressore, un uomo bianco in uniforme di cui non è stata ancora precisata l'età, è stato fermato dalla polizia e arrestato.Bærum è un comune di poco meno di 125mila abitanti che si trova nella contea di Akershus e Sandvika è la città capoluogo ...