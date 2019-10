Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio gli Stati Uniti in base a un pronunciamento dell’organizzazione mondiale per il commercio potranno imporre dazi sui beni provenienti dall’Unione Europea fino a 7 milioni e mezzo di dollari Come compensazione per gli aiuti di stato da Air basse si tratta di una cifra record e fa riferimento ad una sentenza contro ...

Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio La guerra dei dazi ci sta mettendo a dura prova l’ho detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’assemblea di assolombarda la scala Aggiungendo che con i dazi compensativi americani c’è una prospettiva di far male a manifattura e agroalimentare e ci preoccupa faremo il tutto per limitare i danni aggiunto il questo anche ...

Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio non deve morire questa la decisione presa oggi 3 ottobre da un giudice dell’alta Corte britannica cogliendo a differenza di casi analoghi dei genitori contro la decisione dei medici del Royal London Hospital di staccare la spina la bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni Cambiamo argomento ho ottenuto attenzione dalle ...

Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio non servono pochi miliardi di abbattimento del Cuneo ne servono almeno 13 o 14 non certo due miliardi e qualcosa di cui leggiamo nella nave il presidente di assolombarda Carlo Bonomi chiedere interventi decisi con la legge di bilancio non rispondete ci con un elenco di 27 o 39 proposte diverse ha cambiato davanti al premier Conte Non parlate CD nuovo ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Gentiloni "Supervisionerò il patto di stabilità" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In corso l'audizione al Parlamento dell'Ue da parte del commissario designato agli Affari economici Gentiloni, 3 ottobre,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Latitante italiano arrestato in Spagna - 3 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Paolo Stellacci, Latitante italiano fra i più ricercati, è stato arrestato nelle scorse ore in Spagna, 3 ottobre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Fornero contro Salvini “sistema non è un gioco” : Pensioni ultime notizie: Fornero contro Salvini “sistema non è un gioco” Nuova frecciata di Elsa Fornero al leader della Lega ed ex vicepremier Matteo Salvini. Stavolta il terreno di gioco è il sistema Pensionistico, il quale la Fornero vorrebbe fosse trattato dalla politica in modo più serio di quanto sia fatto oggi. Ospite a Tagadà su La7, la Fornero ha ammesso di non aver mai incontrato Salvini, ma che forse un giorno lo farà, in modo ...