Trattativa Stato-Mafia | Antonio Di Pietro | “Dopo Falcone e Borsellino dovevo essere

Trattativa Stato mafia - Berlusconi indagato a Firenze. La moglie di Dell’Utri : “Perché non testimonia? È in gioco la vita di Marcello” : Come noto da due anni Silvio Berlusconi è indagato a Firenze insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri come possibile mandanti occulti degli attentati a Firenze, Roma e Milano. La procura toscana aveva ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo dopo aver ricevuto la registrazione dei colloqui in carcere del boss, di cui Sekret, il format di inchiesta di Marco Lillo, aveva diffuso l’audio sul sito del Fattoquotidiano.it e il ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi non deporrà il 3 ottobre a Palermo per “impegni istituzionali” da eurodeputato : Silvio Berlusconi, il 3 ottobre prossimo, non andrà a Palermo per deporre al processo d’appello sulla Trattativa Stato mafia. L’ex presidente del Consiglio ha comunicato la sua assenza ai giudici con una nota e ha fatto sapere che, per la data fissata, “ha impegni istituzionali connessi con la sua carica di deputato europeo”. L’ex Cavaliere è Stato citato dalla difesa di uno degli imputati, l’ex senatore azzurro ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi e Di Pietro saranno testimoni nello stesso giorno : il 3 ottobre all’aula bunker di Palermo : Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro insieme, nello stesso giorno, in un’aula di tribunale. Non un’aula qualunque ma il bunker del carcere Ucciardone di Palermo, costruito ormai 33 anni fa per celebrare il maxiprocesso a Cosa nostra. Questa volta a essere processati non sono solo boss mafiosi, ma anche politici e uomini dei carabinieri. Di Pietro non avrà sulle spalle né la toga di magistrato – smessa ormai un quarto di secolo ...

Cairo racconta la Trattativa per Verdi : “Il Napoli non voleva cederlo. Mi è costato un pochino” : Repubblica Torino ospita una lunga intervista al presidente Cairo. Tra i temi trattati anche l’acquisto di Simone Verdi negli ultimi 180 minuti di calciomercato. “L’innesto di Verdi è importante ed era il nostro primo obiettivo, messo nel mirino da maggio. Simone lo conosciamo dal 2011, quando aveva 19 anni. Oggi è un giocatore diverso, maturo, ma già allora era un mio pallino, mi era dispiaciuto cederlo; e adesso mi è anche costato ...

Enrico Mentana : "C'è stato l'incontro Di Maio-Zingaretti - macigno sulla Trattativa. M5s vuole Conte premier" : Enrico Mentana ha fatto "irruzione" nello studio di In Onda, condotto su La7 da David Parenzo e Luca Telese, per dare una notizia bomba in diretta: "C'è stato ed è in corso l'incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 stelle ha posto come condizione che Giuseppe Conte non lasci P