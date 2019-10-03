romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-10-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romamobilita : Traffico intenso su via Laurentina, tra largo Mendoza-Roma e viale dell'Umanesimo -
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Traffico Roma del 03-10-2019 ore 08:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 19 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA DEL MARE ED ANCORA TRA LAURENTINA E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA ED ANCORA TRA RomaNINA E APPIA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DA Roma. INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 19 : 00 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E APPIA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA, IN USCITA DALLA CAPITALE, E TRA IL GRA E VIA DI TOR CERVARA, DIREZIONE TANGENZIALE EST. SEGNALATO ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 18 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E APPIA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA, IN USCITA DALLA CAPITALE, E TRA IL GRA E VIA DI TOR CERVARA, DIREZIONE TANGENZIALE EST. SEGNALATO ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 18 : 00 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA, IN USCITA DALLA CAPITALE. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA . INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA ED ANCORA TRA VIA LANCIANI E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TEMPORANEA CHIUSURA IN VIA DEI ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17 : 00 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA . INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. Traffico IN CODA SULLA VIA ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 16 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE E VIA APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA RomaNINA E APPIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA LANCIANI E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI. ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE RENNAIS: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 15 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE E VIA APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA RomaNINA E APPIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA LANCIANI E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI. ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE RENNAIS: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 14 : 30 : IN CENTRO, RIAPERTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA, PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER ALLAGAMENTI E INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE SUL LUNGOTEVERE, DA PONTE CAVOR A PONTE SISTO, IN DIREZIONE ISOLA TIBERINA. DIFFICOLTÀ ANCHE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. IN ZONA SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, LUNGO VIA LICIA IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA EPIRO. INCOLONNAMENTI LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E IL POLICLINICO ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 13 : 30 : IN CENTRO, RIAPERTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA, PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER ALLAGAMENTI E INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE SUL LUNGOTEVERE, DA PONTE CAVOR A PONTE SISTO, IN DIREZIONE ISOLA TIBERINA. DIFFICOLTÀ ANCHE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. IN ZONA SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, LUNGO VIA LICIA IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA EPIRO. INCOLONNAMENTI LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E IL POLICLINICO ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 12 : 30 : Traffico REGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. E CODE A TRATTI ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO A24 E VIA TIBURTINA E TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE FORO ITALICO. IN CENTRO SI RALLENTA PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO, IN PROSSIMITÀ DI VIA ANTONAZZO RomaNO. UN SENCONDO INCIDENTE SI REGISTRA SU VIA ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 11 : 30 : Traffico REGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. E CODE A TRATTI ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO A24 E VIA TIBURTINA E TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE FORO ITALICO. IN CENTRO SI RALLENTA PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO, IN PROSSIMITÀ DI VIA ANTONAZZO RomaNO. UN SENCONDO INCIDENTE SI REGISTRA SU VIA ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 10 : 30 : ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE LUNGO IL RACCORDO ANULARE. SI REGISTRANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA ED IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. CODE, ANCHE LUNGO L’ANELLO ESTERNO, TRA VIA DELLA PISANA E VIA LAURENTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA TIBURTINA. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. FILE ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 10 : 00 : ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE LUNGO IL RACCORDO ANULARE. SI REGISTRANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA ED IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. CODE, ANCHE LUNGO L’ANELLO ESTERNO, TRA VIA DELLA PISANA E VIA LAURENTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA TIBURTINA. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. FILE ...
Traffico Roma del 03-10-2019 ore 09 : 30 : CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CASSIA E VIA TRIONOFALE, TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E TRA VIA CASILINA E VIA TIBURTINA. CODE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA E TRA LAURENTINA ED IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. FILE ...