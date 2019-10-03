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Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17 | 00 CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE E ...

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Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17:00 (Di giovedì 3 ottobre 2019) CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA . INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. Traffico IN CODA SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA IN USCITA DA Roma. INTENSO IL Traffico ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI. SERVIZIO TRAM 3 E 19 LIMITATO IN PIAZZA GALENO PER UNA VETTURA GUASTA IN PIAZZA UNGHERIA. ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA TRA PIAZZA GALENO E VALLE GIULIA/RISORGIMENTO, NELLE DUE DIREZIONI. DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI Roma, IN FASCIA ORARIA 10.00/20.00, LA GRANDE ...
Fonte : romadailynews

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