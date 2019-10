Traffico Roma del 03-10-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 15 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE E VIA APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA RomaNINA E APPIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA LANCIANI E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI. ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE RENNAIS: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 12 : 30 : Traffico REGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. E CODE A TRATTI ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO A24 E VIA TIBURTINA E TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE FORO ITALICO. IN CENTRO SI RALLENTA PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO, IN PROSSIMITÀ DI VIA ANTONAZZO RomaNO. UN SENCONDO INCIDENTE SI REGISTRA SU VIA ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 10 : 30 : ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE LUNGO IL RACCORDO ANULARE. SI REGISTRANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA ED IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. CODE, ANCHE LUNGO L’ANELLO ESTERNO, TRA VIA DELLA PISANA E VIA LAURENTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA TIBURTINA. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. FILE ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 09 : 30 : CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CASSIA E VIA TRIONOFALE, TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E TRA VIA CASILINA E VIA TIBURTINA. CODE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA E TRA LAURENTINA ED IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. FILE ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA, PER Traffico INTENSO, CODE A TRATTI TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SITUAZIONE DIFFICILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE, FINO ALLA TANGENZIALE EST. LUNGO ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 08 : 00 : Traffico AL MOMENTO INTENSO LUNGO LE CONSOLARI, IN INGRESSO A Roma. CONGESTIONATA LA VIA FLAMINIA NUOVA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. Traffico RALLENTATO SULLA CASSIA BIS, DAL BIVIO DI FORMELLO. CODE A TRATTI, LUNGO VIA AURELIA DA VIA DEL CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. E FILE SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, E TRA VIA DI VALLERANO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO CITTÀ. SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 07 : 30 : CODE LUNGO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA PRENESTINA E VIA ARDEATINA. IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE. DIFFICOLTÀ ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA FIORENTINI, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST. RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 20 : 00 : A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico è INCOLONNATO TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN GRAVE INCIDENTE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA DELLA STORTA NEI PRESSI DELLA MARINA MILITARE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma E SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE A ...