Traffico Roma del 03-10-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA, PER Traffico INTENSO, CODE A TRATTI TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SITUAZIONE DIFFICILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE, FINO ALLA TANGENZIALE EST. LUNGO ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 08 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA, PER Traffico INTENSO, CODE A TRATTI TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SITUAZIONE DIFFICILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE, FINO ALLA TANGENZIALE EST. LUNGO ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 08 : 00 : Traffico AL MOMENTO INTENSO LUNGO LE CONSOLARI, IN INGRESSO A Roma. CONGESTIONATA LA VIA FLAMINIA NUOVA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. Traffico RALLENTATO SULLA CASSIA BIS, DAL BIVIO DI FORMELLO. CODE A TRATTI, LUNGO VIA AURELIA DA VIA DEL CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. E FILE SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, E TRA VIA DI VALLERANO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO CITTÀ. SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 03-10-2019 ore 07 : 30 : CODE LUNGO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA PRENESTINA E VIA ARDEATINA. IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE. DIFFICOLTÀ ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA FIORENTINI, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST. RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 20 : 00 : A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico è INCOLONNATO TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN GRAVE INCIDENTE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA DELLA STORTA NEI PRESSI DELLA MARINA MILITARE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma E SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE A ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA A Roma NORD SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA A VIA VITORCHIANO DIREZIONE RACCORDO E SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE A VIA DI VILLA SPADA Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA A Roma NORD SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA A VIA VITORCHIANO DIREZIONE RACCORDO E SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE A VIA DI VILLA SPADA Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 18 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA CODE SULLA FLAMINIA NUOVA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 DIREZIONE RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA E DA LARGO PASSAMONTI A ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE DA VIA DEI DUE PONTI AL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 DIREZIONE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELLURBE VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA TIBERINA DOVE SONO IN CORSO LE OPERAZIONE PER LA RIMOZIONE DI ALCUNI ALBERI SULLA CARREGGIATA: AL MOMENTO SI RALLENTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DAL KM 4 AL KM 6 TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI TRA VIA CASSIA ED ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 16 : 30 : Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI IN CENTRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI STATO DEL SEGRETARIO USA MIKE POMPEO TEMPORANEAMENTE ...

Traffico Roma del 02-10-2019 ore 15 : 30 : Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI IN CENTRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI STATO DEL SEGRETARIO USA MIKE POMPEO TEMPORANEAMENTE ...

Maltempo Lazio : torna regolare il Traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina : Dalle 13 circa è tornata regolare la circoLazione ferroviaria sulla linea Av Roma – Firenze, rallentata dalle 12:40 per danni dovuti al Maltempo, tra Settebagni e Roma Tiburtina. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 10 minuti. L'articolo Maltempo Lazio: torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina sembra essere il primo su Meteo Web.