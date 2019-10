Trabant e non solo - Le auto della Germania dellEst FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il 3 ottobre del 1990 i territoriOrientale vengono finalmente inglobati nella Repubblica Federale Tedesca chiudendo, di fatto, il processo di riunificazione delle due aree, avviato il 9 novembre del 1989 con la caduta del Muro di Berlino. Un evento epocale, anche per gli appassionati di motori: in quel giorno di quasi 30 anni fa carovane dimarciano per la prima volta verso la zona Ovestcittà, e quelli che fino ad allora erano il sognoDDR operaia diventano, di colpo, mezzi poveri e obsoleti.DDR e non. Prima tra tutte la, certo, licona popEst, ma anche altri modelli, nati soprattutto in Sassonia e Turingia. E non tutti di scarso prestigio, come potrete notare nella nostra galleria di immagini: del resto, anche lestablishment del paese vuoleblasonate, tanto da cedere a una limousine occidentale, la Volvo 240 TE ...

