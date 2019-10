Toyota - Due ibride per il ministero dellAmbiente

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dueper ildell'Ambiente guidato da Sergio Costa: sono la C-HR (di cui è stato appena svelato il restyling) e la Yaris che l'ad della divisione italiana, Mauro Caruccio, ha fornito al dicastero in comodato duso per un anno. Incentivi in vista? La collaborazione è nata sulla base delle politiche per la mobilità che il governo intende avviare: " importante rafforzare i rapporti tra ile le aziende per incrementare il numero di mezzi di locomozione a basso impatto ambientale - ha spiegato il ministro - Ridurre progressivamente lutilizzo di veicoli inquinanti è un obiettivo previsto anche nel decreto clima". Il riferimento è al disegno di legge allo studio in questi giorni, in merito al quale sono già emerse le prime indiscrezioni.

