Tornano le domeniche gratis al museo

Limitate dall'ex ministro Bonisoli,, dal 6 ottobre in tutta Italia, legratuite nei musei. Entrata libera per tutti la prima domenica del mese nei luoghi della cultura statale, da Pompei a Miramare, dalla Reggia di Caserta al Colosseo. Il ministro Franceschini, che l'aveva lanciata nel 2014, ripropone ora l'iniziativa raccolta negli anni da oltre 15 milioni di visitatori. Per alcuni siti sarà previsto un numero massimo di ingressi contemporanei,anticipa il Mibac.(Di giovedì 3 ottobre 2019)