Torino | studentessa vittima di ricatto hard a scuola | “Facci i compiti o diffondiamo le

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La ragazzadi due amici diche l'avevano fotografata in scatti intimi proprio all'interno dell'edificio scolastico durante i corsi di recupero. I due chiedevano piccoli favori come fare io pagare la pizza ma a causa della continua minaccia, la giovane era crollata in uno stato di prostrazione psicofisica.

masafa75 : RT @poliferie: Questa volta parola a Exaucée, studentessa dell'I.T.T.S. Grassi di #Torino! Ci racconta cosa sia una periferia e quali sono… - tomalberini : RT @poliferie: Questa volta parola a Exaucée, studentessa dell'I.T.T.S. Grassi di #Torino! Ci racconta cosa sia una periferia e quali sono… - amerlo94 : RT @poliferie: Questa volta parola a Exaucée, studentessa dell'I.T.T.S. Grassi di #Torino! Ci racconta cosa sia una periferia e quali sono… -