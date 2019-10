Torino | minacciano compagna di scuola | “Pagaci la pizza o diffondiamo la tua foto osè”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Costretta a svolgere compiti a casa e a pagare pizze sotto minaccia: se non lo avesse fatto, sarebbe stata diffusa la suaa luci rosse, salvata nel telefono di uno dei due ricattatori. Per questa vicenda sono finiti al processo due ragazzi di vent’anni, con l’accusa di avere sottoposto unadia un ricatto sessuale. La causa è cominciata la mattina del 3 ottobre davanti al giudice Federica Gallone. I due imputati sono assistiti dagli avvocati Costanza D’Ormea, Antonio Mattiale e Massimiliano Peiretti. Tutto è iniziato il 17 giugno 2017: la vittima, una ragazza ora 21enne, aveva avuto un rapporto sessuale con uno dei due ragazzi nei bagni di un istituto professionale di. Quest’ultimo le aveva scattato lapoi utilizzata nei mesi successivi per minacciarla. A causa di quanto accaduto, la ragazza ha avuto difficoltà nel rendimento scolastico ed è ...

