Tommaso Paradiso si confessa | “Ecco perché ho lasciato i Thegiornalisti”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) "Volevo chiarire il fatto che per me quella band non esiste più e l`ho detto sui socialè un veicolo di informazione rapido e diretto. Scrivo io e non viene filtrato da nessun altro".si difende così, intervenendo a Deejay Chiama Italia, trasmissione di radio Deejay condotta da Linus e Nicola Savino.ha anche chiarito il motivo del silenzio che ha seguito l`annuncio. "Non ho più replicatoavrei alimentato delle stupide e volgari polemiche". "Il problema è che noi in realtà sul palco il feeling lo avevamo, e lo abbiamo ancora".Poi spiega: "É stato un anno difficilissimo, che ha portato strascichi che si sono sempre più amplificati, fino a che la rottura non è stata qualcosa di fisiologico, di naturale. Se fosse andato avanti sarebbe stato ancora peggio". Poi parla di un gruppo sbilanciato e di un colloquio con il batterista Marco Primavera. ...

