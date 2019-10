Terzo giorno di proteste in Iraq | nel Paese 18 morti

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Non e' bastato il coprifuoco in vigore dalle prime ore dela Baghdad per fermare le violentesociali in corso da tre giorni nella capitale e che oggi hanno raggiunto le localita' meridionali, con un bilancio provvisorio di 18 vittime, mentre il 75% dele' senza internet. Dalle prime ore delagenti di polizia in assetto antisommossa hanno sparato colpi d'arma da fuoco in aria, e non solo, per disperdere decine di manifestanti che incendiavano copertoni su una piazza centrale di Baghdad, sfidando il coprifuoco decretato dal primo ministro Adel Abdul Mahdi, in vigore stamattina dalle 5. I manifestanti sono stati respinti nelle stradine adiacenti e nella capitale la tensione rimane alta. Il coprifuoco stabilisce il divieto di circolazione di veicoli e persone per "tutta la giornata odierna e fino a nuovo ordine, ad eccezione dei lavoratori statali, dei ...

