Terremoto | la rivelazione dell’esperto | “Le scosse di assestamento non esistono” | ecco di

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Non esistonodie l’espressione usata è una pessima ma popolare traduzione di ‘aftershock’ (ndr, letteralmente, un piccoloo tremore che segue un grave) che ben può essere tradotta con ‘replica‘”. A spiegare questo concetto, sconosciuto ai più, ai microfoni di MeteoWeb è il professor Giuliano Panza, sismologo di fama internazionale che in merito aveva anche scritto per la Treccani la definizione della voce “Terremoti. Previsione dei terremoti”, nella quale si legge: “In realtà, i terremoti dipendono dalle variazioni del campo degli sforzi, ma tale dipendenza è complessa, come è dimostrato dal fatto che le repliche (spesso erroneamente indicate comedi) avvengono sovente lungo piani dove gli sforzi dovrebbero essere ridotti dopo l’evento principale“. “Le ...