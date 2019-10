Temptation Island Vip | Anna Pettinelli a pezzi dopo il programma | Perché mi ha

Temptation Island Vip anticipazioni : Pago disperato - Serena e il single Alessandro si sono baciati? - il video : Pago e Serena sempre più distanti.

Temptation Island Vip : lieto fine per Damiano con Sharon e Ciro con Federica : Le vicende di Temptation Island Vip proseguono, anche se alcune delle coppie hanno già abbandonato. Chi non fa più parte del reality sono: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli con Stefano Macchi, Simone Bonccarsi e Chiara Esposito, Damiano Coccia detto Er Faina con Sharon Macrì e Ciro Petrone con Federica Caputo. Di queste coppie al momento solamente la prima è scoppiata, per le altre è arrivato il lieto fine. L'abbandono ...

Ciro e Federica - che fine ha fatto la coppia di Temptation Island? Ecco cosa è successo : Ciro Petrone e Federica Caputo hanno partecipato all’edizione vip, ancora in corso, di Temptation Island. Che fine hanno fatto, il loro è ancora un grande amore? I due ragazzi hanno abbandonato prima del previsto il villaggio a causa della decisione dell’attore di raggiungere la fidanzata ad ogni costo, facendosi beffe dello staff che cercava di fermarlo. In virtù del regolamento, la squalifica è stata immediata. Sin dai primi giorni l’attore di ...

Ciro e Federica - l’amore dopo Temptation Island Vip : cosa è successo : Temptation Island Vip, Ciro e Federica dopo il programma: ultime news sulla coppia Ciro e Federica sono stati i primi a lasciare la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il simpatico Petrone ha infatti violato una delle principali regole del programma e per questo sono stati ‘espulsi’. A causa della mancanza, il ragazzo ha inaspettatamente […] L'articolo Ciro e Federica, l’amore dopo Temptation Island Vip: cosa è ...

Er Faina e Sharon - Temptation Island Vip : la vita insieme dopo il falò : Temptation Island Vip, Damiano e Sharon dopo il falò di confronto: la nuova vita insieme Damiano e Sharon sono una delle coppie concorrente di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. I due hanno lasciato la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi molto prima del previsto. L’esuberante Coccia ha infatti perso la ragione dopo pochi giorni […] L'articolo Er Faina e Sharon, Temptation Island Vip: la vita insieme dopo il falò ...

Temptation Island Vip - i retroscena del falò di Anna Pettinelli e Stefano : L'attore e doppiatore, intervistato dal settimanale di 'Uomini e Donne Magazine' rivela: "Al falò mi sono ritrovato completamente in un altro mondo"

Anna Pettinelli e la single Cecilia Zagarrigo : è successo dopo Temptation Island Vip : dopo Temptation Island Vip e dopo il falò – finora il più chiacchierato – è tempo di confronto per Anna Pettinelli, Stefano Macchi e la single Cecilia Zagarrigo, che ha messo in crisi il loro rapporto. Ma non l’ha scalfito: nonostante la furia di lei, la coppia è uscita dal docu reality di Canale 5 insieme, più forte di prima. Il confronto è andato in scena, neanche a dirlo, nello studio di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi è solita invitare ...

Chiara e Simone - la news-bomba dopo Temptation Island. La conferma arriva proprio da loro : Simone Bonaccorsi non sa che quello al quale sta partecipando è il suo ultimo falò a “Temptation Island Vip”: Alessia Marcuzzi ha per lui dei video, dove si vede la fidanzata Chiara Esposito vicina al single Antonio Moriconi. Fra i due sembrerebbe esserci un interesse reciproco ma alla fine del filmato lei ammette il suo amore per Simone: “Mi sono resa conto che nessuno dei single riesce a distrarmi dall’amore che provo ...

Temptation Island Vip - Anna : “Ho sofferto”. Stefano : “Falò inaspettato” : Temptation Island Vip, Anna e Stefano: le considerazioni dopo il reality Sta giungendo al termine questa seconda edizione di Temptation Island Vip e una delle coppie che ha già concluso questa esperienza è quella composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Sebbene il loro falò di confronto sia subito sembrato abbastanza critico, i due sono […] L'articolo Temptation Island Vip, Anna: “Ho sofferto”. Stefano: “Falò ...

Temptation Island Vip gossip : Chiara e Simone pronti per la convivenza : Simone e Chiara pronti alla convivenza dopo Temptation Island Vip Si partecipa a Temptation Island Vip e si può uscire in due modi: da soli oppure con il partner. Simone e Chiara sono tornati al logorio della vita moderna con un amore più solido di prima e una consapevolezza in più. Durante un falò Simone Bonaccorsi, con il sorriso stampato sul volto, ha confessato ad Alessia Marcuzzi di voler sposare Chiara Esposito una volta uscito dal ...

Stefano Macchi su Temptation Island Vip : “Sarei rimasto nel villaggio” : Stefano Macchi: “Sarei rimasto oltre i ventuno giorni per come sono stato bene” Si sta avvicinando la parola fine per questa seconda edizione di Temptation Island Vip che lentamente ha recuperato negli ascolti (nonostante il cast rimanga debole). Una delle coppie più apprezzate dal pubblico è sicuramente quella composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi: i due sono usciti mano nella mano più innamorati di prima anche se Stefano ...

Anticipazioni U&D - registrazione del 2 ottobre : da Temptation Island ospiti Anna e Stefano : Si è tenuta ieri 2 ottobre una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Ci si aspettava la presentazione della sostituta di Sara Tozzi, che la scorsa settimana aveva deciso di abbandonare il trono, ma non è arrivata alcuna novità in tal senso: il pubblico presente in studio è rimasto deluso. Insieme alle vicende dei tre tronisti, con le loro nuove esterne, la puntata ha sancito la partecipazione di Anna Pettinelli e ...

Anna Pettinelli confessa : “Temptation Island Vip ti ammazza” : Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip: “Sono stata male” Temptation Island (che sia Vip o Nip) è un programma che sa mettere a dura prova i sentimenti delle coppie che decidono di mettersi in gioco. Se si entra con un rapporto solido alle spalle allora si può superare il percorso indenni, ma se si entra con un rapporto ferito e sanguinante allora non v’è speranza. Quest’ultimo non è il caso di Anna Pettinelli e ...

Temptation Island Vip : Stefano Macchi difeso da Maria De Filippi : Maria De Filippi si schiera dalla parte di Stefano di Temptation Island Vip E’ appena finita una nuova registrazione di UeD. E in questa occasione, come riportato dal blog News UeD, in studio c’erano Anna Pettinelli e Stefano Macchi, i quali hanno ovviamente parlato della loro esperienza a Temptation Island Vip. Oltre loro due è stata invitata in studio anche la single Cecilia. Tutti e tre hanno avuto un confronto assolutamente ...