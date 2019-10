Temptation Island Vip 2 | Anna Pettinelli dopo il falò | «Esco abbastanza provata | ero

Maria De Filippi promuove Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip : "Brava e coinvolta" : Alessia Marcuzzi, al debutto assoluto nello studio di Uomini e donne, ha incassato i complimenti di Maria De Filippi per come ha condotto Temtaption Island Vip. Nella puntata odierna del programma pomeridiano di Canale 5, la padrona di casa si è rivolta così alla collega, che ha sostituito Simona Ventura (nel frattempo tornata in Rai) alla guida del reality prodotto da Fascino:Sei stata comprensiva con tutti, sei stata brava, ...

Temptation Island Vip - lo sfogo di Anna Pettinelli : 'Questo reality mi ha ammazzato' : Per via del suo carattere forte, appena sbarcata nel villaggio delle ragazze, era stata subito soprannominata il 'sergente di ferro'. E invece, ha mostrato cuore tenero, animo romantico e sentimentale. Anna Pettinelli, 62 anni, speaker radiofonica, voce storica e ufficiale di Radio Dimensione Suono, durante la partecipazione a Temptation Island Vip 2019, il gioco delle coppie che mettono alla prova i loro sentimenti, ha mostrato di essere una ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Serena e Silvia vicine al bacio con Ale e Valerio : Lunedì 7 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island Vip che, stando alle Anticipazioni, dovrebbe essere ricca di colpi di scena. Dopo l'addio di Anna Pettinelli, il pubblico assisterà agli ultimi approcci tra le fidanzate rimaste in gioco e i single: Serena Enardu, in particolare, farà un weekend con Alessandro che getterà Pago nel più totale sconforto. Anche Silvia si avvicinerà pericolosamente al tentatore Valerio: pare che i ...

Spoiler Temptation Island : il single Alessandro cerca di baciare Serena Enardu : Il percorso di Serena Enardu e Pago all'interno di Temptation Island Vip risulta essere più in salita. Nei vari falò le divergenze tra i due risultano essere sempre più evidenti. Durante la prossima puntata il cantautore sarà costretto a vedere un nuovo filmato della sua fidanzata, in cui si mostra sempre più vicina con il single Alessandro. La coppia formata da Pago e Serena ha scelto di mettersi in gioco nel reality dell'amore per dare una ...

Pago piange a Temptation Island vip : un single prova a baciare la sua Serena Enardu : Dopo essere entrato a far parte del cast dei fidanzati di Temptation Island vip 2, il docu-reality sui sentimenti trasmesso su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi, Pago continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore, il profilo ufficiale di Temptation Island ha condiviso un nuovo video-spoiler, contenente delle anticipazioni sulla quinta puntata in arrivo del format dedicato al "viaggio nei sentimenti" dei vip. In particolare, il video in ...

Temptation Island Vip : Clamoroso Colpo di Scena tra Pago e Serena Enardu! : Temptation Island Vip sta giungendo al termine e la prossima settimana sapremo cosa succederà alle tre coppie rimaste sull’isola. Nel frattempo, però, è possibile anticiparvi dei clamorosi colpi di Scena sulla coppia formata da Pago e Serena Enardu. Ecco cosa è successo ad una delle coppie più in crisi del programma. Il cantautore Pago e l’ex corteggiatrice Serena Enardu sono una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione ...

Temptation Island Vip news - ex moglie Ippoliti furiosa per figli : “Situazione penosa” : news Temptation Island Vip 2, le critiche ad Andrea Ippoliti dopo il programma Come senz’altro saprete, tante sono state le critiche che ha ricevuto Andrea Ippoliti dopo la partecipazione a Temptation Island Vip 2, alcune delle quali sono dipese anche dal fatto che a intervenire nel confronto tra lui e Nathalie Caldonazzo è stata proprio […] L'articolo Temptation Island Vip news, ex moglie Ippoliti furiosa per figli: ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli a pezzi dopo il programma : "Perché mi ha ammazzato" : "Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato", ha dichiarato Anna Pettinelli al settimanale Uomini e Donne Magazine. La Pettinelli ha infatti abbandonato in anticipo il programma di Canale5, Temptation Island Vip, perché troppo gelosa del fidanzato Stefano Macc

Temptation Island Vip : lieto fine per Damiano con Sharon e Ciro con Federica : Le vicende di Temptation Island Vip proseguono, anche se alcune delle coppie hanno già abbandonato. Chi non fa più parte del reality sono: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli con Stefano Macchi, Simone Bonccarsi e Chiara Esposito, Damiano Coccia detto Er Faina con Sharon Macrì e Ciro Petrone con Federica Caputo. Di queste coppie al momento solamente la prima è scoppiata, per le altre è arrivato il lieto fine. L'abbandono ...

Ciro e Federica - che fine ha fatto la coppia di Temptation Island? Ecco cosa è successo : Ciro Petrone e Federica Caputo hanno partecipato all’edizione vip, ancora in corso, di Temptation Island. Che fine hanno fatto, il loro è ancora un grande amore? I due ragazzi hanno abbandonato prima del previsto il villaggio a causa della decisione dell’attore di raggiungere la fidanzata ad ogni costo, facendosi beffe dello staff che cercava di fermarlo. In virtù del regolamento, la squalifica è stata immediata. Sin dai primi giorni l’attore di ...

Ciro e Federica - l’amore dopo Temptation Island Vip : cosa è successo : Temptation Island Vip, Ciro e Federica dopo il programma: ultime news sulla coppia Ciro e Federica sono stati i primi a lasciare la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il simpatico Petrone ha infatti violato una delle principali regole del programma e per questo sono stati ‘espulsi’. A causa della mancanza, il ragazzo ha inaspettatamente […] L'articolo Ciro e Federica, l’amore dopo Temptation Island Vip: cosa è ...

Er Faina e Sharon - Temptation Island Vip : la vita insieme dopo il falò : Temptation Island Vip, Damiano e Sharon dopo il falò di confronto: la nuova vita insieme Damiano e Sharon sono una delle coppie concorrente di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. I due hanno lasciato la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi molto prima del previsto. L’esuberante Coccia ha infatti perso la ragione dopo pochi giorni […] L'articolo Er Faina e Sharon, Temptation Island Vip: la vita insieme dopo il falò ...

Temptation Island Vip - i retroscena del falò di Anna Pettinelli e Stefano : L'attore e doppiatore, intervistato dal settimanale di 'Uomini e Donne Magazine' rivela: "Al falò mi sono ritrovato completamente in un altro mondo"

Anna Pettinelli e la single Cecilia Zagarrigo : è successo dopo Temptation Island Vip : dopo Temptation Island Vip e dopo il falò – finora il più chiacchierato – è tempo di confronto per Anna Pettinelli, Stefano Macchi e la single Cecilia Zagarrigo, che ha messo in crisi il loro rapporto. Ma non l’ha scalfito: nonostante la furia di lei, la coppia è uscita dal docu reality di Canale 5 insieme, più forte di prima. Il confronto è andato in scena, neanche a dirlo, nello studio di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi è solita invitare ...