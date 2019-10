Taekwondo | Europei cadetti 2019 | Giulia Maggiore regala la prima medaglia all’Italia!

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Terza ed ultima giornata di gare a Marina d’Or (Spagna) per glidi(da domani fino al 6 toccherà agli Juniores). Oggi finalmente, dopo le prestazioni non eccezionali degli scorsi giorni, l’Italia si è sbloccata nel medagliere grazie al bronzo ottenuto danei -59 kg femminili. La sconfitta in semifinale contro l’inglese Morgan Curtis (9-6) non le ha permesso di lottare per lad’oro. Passiamo alle note dolenti: Manuel Millefiori non è riuscito a superare il primo turno nei -53 kg maschili, il turco Alperen Ayaz si è dimostrato superiore (33-41), stessa sorte per Gabriele Arcuri nei +65 kg, che nulla ha potuto contro il greco Anthimos Mageirou (42-22); stop al secondo turno, contro la turca Sude Taren Uzuncavdar (8-15), per Alice Baliva nei +59 kg femminili. Sono invece arrivate due discrete prestazioni per Elia ...

